Kılıçdaroğlu: Böylesine acı bir günü yaşadığımız ortamda katı siyasi polemiklerden uzak durmak lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu coğrafyanın kaderi biraz da böyle. Japonya’da deprem oluyor, bizde de oluyor. Orada daha ciddi büyüklükteki depremlerde can kaybı olmuyor. Tedbirleri birlikte alacağız, onu veya bunu suçlayarak değil. Aklımızı, tartışmamızı bir odak etrafında toplamalıyız. Böylesine acı bir günü yaşadığımız ortamda katı siyasi polemiklerden uzak durmak lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Depreme karşı tedbir almak hepimizin görevi. Elazığ’da hayatını kaybedenlerin sayısı 30’u aştı. Benim gençliğim Elazığ’da geçti. Elazığ Ticaret Lisesi’nden birinci olarak mezun oldum. Elazığ’ın benim için ayrı bir yeri ve önemi var" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu coğrafyanın kaderi biraz da böyle. Japonya’da deprem oluyor, bizde de oluyor. Orada daha ciddi büyüklükteki depremlerde can kaybı olmuyor. Tedbirleri birlikte alacağız, onu veya bunu suçlayarak değil. Aklımızı, tartışmamızı bir odak etrafında toplamalıyız.

Böylesine acı bir günü yaşadığımız ortamda katı siyasi polemiklerden uzak durmak lazım. Ben bugün itibariyle yaşadığımız sorunları aşmak için bu konuda konuşmak isterim."