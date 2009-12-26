Kılıçdaroğlu ‘boş’ dedi savcı dolusunu gösterdi

CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun farklı iki belge iddiasına, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Sinan Kuş, kararın dolu ve orijinal halinin ellerinde olduğunu açıklayarak yanıt verdi.





CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin isim ve adres bölümlerinin boş olduğu arama kararıyla ilgili tartışması farklı bir boyuta taşındı. Kılıçdaroğlu dün, aynı kararla ilgili farklı imzaların olduğu iki belge olduğunu söylerken, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Sinan Kuş kararın isim ve adres bölümlerinin dolu ve orijinal halinin ellerinde olduğunu açıkladı.





Aramadan göstermişler



Önce Kılıçdaroğlu dün düzenlediği basın toplantısında “O savcı doğru söylemiyor. Aynı tarih ve aynı sayıyla verilmiş aynı mahkeme kararının bir örneği daha var. Biri boş, biri dolu iki mahkeme kararında kâtip ve yargıcın imzası ile mahkeme mührü farklı yerlerde. İsim ve adreslerinin kapatıldığı iddia edilen mahkeme kararı ile boş karar farklıdır. Yargıç boş mahkeme kararının altına imza atmıştır” dedi.



Erzurum Başsavcılığı’nın bu kararı Merkez Komutanlığı’na fakslamasının anlamı olmadığını da belirten Kılıçdaroğlu “Kararı Erzincan Başsavcılığı’na gönderebilirdi ya da Merkez Komutanlığı’na göndererek o anda arama yaptırabilirdi. Neden kurumlararası çatışma çıkacağı hesaplanmış, anlayamadım” diye konuştu.



Erzurum’da düzenlediği basın toplantısında belgeleri gösteren Kuş ise, Kılıçdaroğlu’ndan kısa süre yaptığı açıklamada, imzaların farklı olmasına şu sözlerle açıklık getirdi:





Karar görülüyor



“Erzincan’a bu karar bilgi için fakslanmış. İsimler gizlenmiş çünkü daha arama yapılmadan isimlerin bildirilmesi uygun değil. Delillerin karartılması ve benzeri riskler olabilir. Genellikle fakslama gibi uygulamalar olmaz. İstanbul’da arama varsa, İstanbul Adliyesi’nden kararın orijinali alınarak gidilir. Fakat karar Erzurum’dan verilip, operasyon Erzincan’da olunca, bilgi için fakslanmış. Ancak arama öncesinde de ıslak imzalı örnekle gidilip karar gösteriliyor. İsimlerin yazdığı karar görülüyor.”



Başsavcı Sinan Kuş: “Aynı numara, aynı kâtip, aynı hâkim, aynı isimleri taşıyan 3 karar yazıcıdan çıkarılıyor. 3 karar da bilgisayardan çıktıktan sonra imzalandı ve mühürlendi. Üçü de ıslak imzalı ve orijinal. Elbette, üçünde de imza ve mührün aynı noktaya isabet etmesi mümkün değil. Kararlardan biri, özel yetkili savcı arkadaşlara verilmiş. Bu arkadaşlar, Erzincan’daki soruşturmayı yürütüyor. Arkadaşlar da ıslak imzalı kararın kimlik bilgilerini, orijinal kararda değişiklik olmamasına özen göstererek, kapatarak komutanlığa fakslıyor. Bir olumsuzluğa meydan veriyorlar. Benim basına ilk gösterdiğim karar mahkemeden alınmış. Bu yüzden imza yerleri farklı gibi gözüküyor. Islak imzalı 3 ayrı karar da elimizde. Soruşturma bitince, ıslak imzalı kararları da ayrıca basına göstereceğim.