Kılıçdaroğlu: Bizim haram paraya ihtiyacımız yok

T24 - Başbakan’ın “Wiki-CHP” diyerek “Banka hesaplarını bulsunlar parayı onlara bağışlayacağım” şeklindeki sözlerine yanıt veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Bizim kirli, haram paraya ihtiyacımız yok” dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.



Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:



"Gençlerimizin dövülmesini Başbakan dünyaya nasıl anlatacak? Anayasal hakkını kullanana bu şiddet uygulanır mı? Burada üstünlerin hukuku var, Recep Bey’in hukuku var. İleri demokrasi... ‘Coplu demokrasi’ deseler daha iyi olur. Hırsızlar Meclis’e girebiliyor, gençler giremiyor. Ne yapmış bu gençler Allah aşkına? O gençlerin tamamına sahip çıkacağız.



Kemal Türkler davasının dosyası Ankara’dan İstanbul’a 6 yılda gitti. Ne güzel demokrasi, ben ‘Recep Bey demokrasisi’ diyorum inanmıyorlar. Fail belli, yapanlar belli ama faili meçhule döndü. Bunu unutmamak lazım. Bütün işçi kardeşlerimin kulağına küpe olsun, Hak-İş’teki işçilerin de kulağına küpe olsun. CHP olarak kimsesizlerin yanında olacağız, onlara sahip çıkacağız. Kemal Türkler işçilerin hakları için mücadele etti, öldürüldü. Başbakan bu konuda konuşmuyor, dut yemiş bülbül gibi. AKP’li birinin başına gelse yandaş medya yazardı. Vicdan denen kavram akıllarında, belleklerinde var mı?



(WikiLeaks belgeleri) Konuşmuşlar, adamlar kafadan yazmış değil ya? Başbakan açıklama yapmadı, saldırıya geçti. Gece mezarlıktan geçerken birileri türkü söyler ya, bu ona benzer. Belgeleri istememizin nedeni Başbakan’ın mali sicilinin temiz olmaması. ‘Olmayan şey ispat edilir mi?’ diyor. Milletvekili olmak için adli sicil belgesi alıyor.



‘CHP bankalardan bilgi alsın, parayı bağışlayacağım’ diyor. Recep Bey, CHP’nin kirli, haram paraya ihtiyacı yoktur. Ben, ‘Mali sicilin bozuk’ dedim, cevap veremiyor. Biz Başabakan’a güvenmiyoruz.





Aşık Veysel'e yanıt



Bana Sivas’ta Aşık Veysel’le sesleniyor. Aşık Veysel’in adını ağzına alınca abdest aldıysa mesele yok. Aşık Veysel gözleri görmez ama dünyayı çok iyi görür. Gülhane’deki Aşık Veysel heykeli önünde fotoğraf çektirebiliyor musun? Halk ozanlarının arkasına saklanıyorlar. Sanıyorlar ki, Aşık Veysel onlar için de bir söylememiş; ‘Birinin aklı yok deli divane/ Bir kısmı muhtaçtır acı soğana/ Bir kısmını zengin etmiş yan yana/Şimdi kendi saklanıyor sır gibi.’ O sır gibi saklanın kim olduğunu biliyorsunuz.



‘CHP’yi Sosyalist Enternasyonel'den çıkarın’ diyen AKP’li kim? CHP verdiği sözü tutan, halkın partisidir. Abdüllatif Şener’in bildiği çok şey var. Başbakan onunla tartışamaz.



Başbakan, Silivri’de kimlerin hangi gerekçeyle olduğunu itiraf etti. Kimsin sen? Birisi seni eleştirecek, doğru Silivri’ye göndereceksin.





"Süleymaniye Camii'nde yolsuzluk yapıldı mı?"



Başbakan'a bir iki soru sormuştum. Süleymaniye Camii'nde bayram namazı kıldın, caminin onarımında yolsuzluk yapıldı mı yapılmadı mı? Yapılmayan işler yapılmış gibi gösterildi mi gösterilmedi mi? Allah'ın evi dediğimiz camiide yolsuzluk yapılıyor da sen niye sessiz kalıyorsun? Yeri geldiğinde Müslümanlığı kimseye bırakmıyorsun, kul hakkı yeniyor sayın Başbakan kul hakkı.



Bir insan Allah'tan korkar, kimseden korkmayız ama Allah'tan korkarız diye bir vicdani kanaatimiz vardır. Senin milletvekillerin farklı, onlar senden korkuyorlar. Şimdi Başbakan diyecek ki bunu da ispatla, hay hay... Sen Ankara'da varım diye oy atıyorsun, gidiyorsun hacdasın. Bu kerameti kim gösterdi, biz böyle bir keramet görmedik daha. Ben Ankara'dayım diye sahte oy kullanacaksın, sonra da hacca gideceksin. Başbakan dönüp bunlara şunu dedi mi, 'Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Allah aşkına bu yaptığınız ahlaka sığar mı?' Başbakan böyle bir şey demedi.



Hani diyorum ya, bu Başbakan ne diyorsa bilin ki aksi olacaktır. Bunların hiçbir sözüne güvenmeyeceksiniz. Ahlak mı, ahlak bunların kenarından bile geçmez. Ha Başbakan diyorsa ki, ben sicilimi düzeltmeye çalışıyorum, önce bunları düzelteceksin.



Başbakan'a bir soru soralım, belki ön hazırlık yapar cevap vermek için. Bu Meclis Hesapları Araştırma Komisyonu niye kurulmuyor? Niye dört yıldır bu Meclis'in hesapları denetlenmiyor? Bunun önündeki engel kim?"





