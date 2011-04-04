-KILIÇDAROĞLU: BİZ, YENİ CHP'YİZ ANKARA (A.A) - 04.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Biz, yeni CHP'yiz. Proje üreten, ülkesini düşünen, yarattığı değerleri hakça bölüşen, yoksulluğu tarihe gömmeyi düşünen yeni bir anlayışın sahibiyiz. İnançlara, etnik kimliğe saygılı, bunları siyasetin odağına koyan partilerden olabildiğince uzak duran, 19. yüzyılın politikalarını reddeden yeni bir anlayışın sahibiyiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Devlet Planlama Teşkilatının yapısını eleştirerek, sağlıklı ve istikrarlı bir planlama için bu yapıyı değiştireceklerini, uzmanların etkin olduğu bir yapıya kavuşturacaklarını söyledi. Sağlıklı bir planlama yapılmadığı için doğu ve batı illeri arasındaki farkların arttığını ileri süren Kılıçdaroğlu, CHP'nin bu farkı ortadan kaldıracak projelere geliştirdiğini anlattı. Kılıçdaroğlu, ''Türkiye'nin 100. yılında var olan tablonun ve dengelerin Türkiye'nin lehine değişmesini istiyoruz. Daha tutarlı ve saygın bir yapı istiyoruz'' dedi. CHP'nin, kendisine yönelik eleştirileri her zaman saygıyla karşılayacağını da belirten Kılıçdaroğlu, ekonominin Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olmasını sağlamaya çalıştıklarını vurguladı. Konuşmasında AB sürecine de değinen Kılıçdaroğlu, ''AB sürecinde geldik tıkandık'' ifadesini kullandı. Muhalefetin, AB uyum yasaları konusunda hükümete her zaman destek olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Uyum yasaları çerçevesinde gelen hiçbir tasarıya 550 milletvekilinden karşı çıkan olmamıştır. Biz, AB sürecindeki tıkanmadan rahatsızız ama AB'nin, Türkiye'ye çifte standart uygulamasından da rahatsızız, onlara bunu açık yüreklilikle söylüyoruz. 'Türkiye size mahkum değildir' diyoruz ama Türkiye, 1963 yılında imza attığı anlaşmanın arkasındadır. 'Avrupa'nın etik değerleri var' deniliyorsa Avrupa da attığı imzanın arkasında durmalıdır'' şeklinde konuştu. Hükümetin, istihdam, vergi gibi konularında politikaları bulunmadığını, ekonomi yönetiminin dağınık olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, Aile Sigortası Projesi hakkında da bilgi verdi. CHP'nin askerliği kısaltma projesini de anlatan Kılıçdaroğlu, ''15 ay bir insanı üretim sürecinin dışına çıkarıyorsunuz. '9 aya daha sonra aşamalı olarak 6 aya indireceğiz' dedik. Daha güçlü, tutarlı, dinamik, üretken bir ordu isteriz. Ülkeyi daha iyi savunan, hantallığı aşmış bir ordu isteriz. Savunma sanayinin daha güçlü olmasını isteriz'' dedi. Askerliğin 9 aya indirilmesi halinde Türkiye'ye sağlayacağı tasarrufa dikkati çeken Kılıçdaroğlu, bu tasarrufun istihdama ve üretime olumlu yansıyacağını savundu. -''KEMAL DERVİŞ'İN PROGRAMI...''- Türkiye'nin yeni bir ekonomik programa ihtiyacı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini ''Var olan program, Kemal Derviş ve arkadaşlarının ortaya koyduğu, onda değişiklik yapılmayan, sürdürülen bir programdır. O program işsizlik yaratıyor, ithalatı cazip hale getiriyor, Türk Lirası'nı değerli kılıyor, sanayiciyi cezalandırıyor'' diye sürdürdü. Kılıçdaroğlu, Gelir İdaresi Başkanlığını özerk bir yapıya kavuşturacaklarını ve vergi denetimlerini silah olarak kullanmayacaklarını ifade etti. Yeni bir istikrar programı, sağlıklı bir rekabet ortamı, bağımsız bir Gelir İdaresi Başkanlığı, yeniden örgütlenmiş, güçlü, yaratıcı bir Devlet Planlama Teşkilatı sözü veren Kılıçdaroğlu, ekonomik yapıdaki dağınıklığı gidermek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulunun birleştirilebileceğini de söyledi. -''RAHMETLİ ÖZAL'IN BAŞARISI...'' CHP'nin ekonomiye getireceği yenilikleri anlatan Kılıçdaroğlu, uzun yıllar bürokraside çalıştığını bu nedenle işlerin nerede tıkandığını görebildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Rahmetli Özal'ın başarısı da burada yatar. Devleti iyi tanımasında yatar'' dedi. Partisinin özelleştirmeye ideolojik bakmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, özelleştirme ile tekel değil, sağlıklı bir rekabet ortamı yaratılması gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Doğu ve Güneydoğu ile ilgili projelerimiz var. Özel sektöre hiç düşünemediğiniz ölçüde teşvik politikaları gelecek ama sadece o bölgeler için. Seçilmiş alanlarda sağlıklı teşvikler. Özel sektör gitmezse devlet özel sektör işbirliğini teşvik edeceğiz. En az yüzde 51'i özelde olacak ama özel sektör 'biz bu koşullarda gitmek istemiyorum' diyorsa doğrudan devlet gidip yatırım yapacak. O bölgedeki büyüme hızını yüzde 9,5 tuttuk. Olağanüstü olanaklar var o bölgelerde. Yeni yatırım alanları yaratmak zorundayız. Terörü önlemek için istihdam yaratacağız.'' CHP'nin vatandaşın karşısına projeleri ile çıktığını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Bizim dışımızda proje üreten bir parti bulamazsınız. Gelsinler karşımıza, ekonomide, sosyal hayatta. 'Büyüme' diyoruz, 'uçuruyoruz Türkiye'yi' diyoruz, yoksul sayısı bir yılda 818 bin kişi artıyor, TÜİK rakamı bu. Demek ki zenginlik, büyüme halka dokunmuyor, halka dokunması lazım. Devlet yönetiminde de izleyeceğimiz politikalarda da Türkiye'yi dünyada söz sahibi hale getirmek istiyoruz. Lafla değil, işle. Biz proje üreten bir siyasal partiyiz artık. Söyledik biz, yeni CHP'yiz. Proje üreten, ülkesini düşünen, yarattığı değerleri hakça bölüşen, yoksulluğu tarihe gömmeyi düşünen yeni bir anlayışın sahibiyiz. İnançlara, etnik kimliğe saygılı, bunları siyasetin odağına koyan partilerden olabildiğince uzak duran, 19. yüzyılın politikalarını reddeden yeni bir anlayışın sahibiyiz'' diye konuştu.