CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz ısrarla "Evrensel Hizmet Fonu'nda toplanan para ne oldu' diye soruyoruz, gençler bunu pek sormuyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencileri ile videokonferans toplantısında bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, "Belediyelerimiz aracılığıyla bir yoksulluk envanteri oluşturmaya çalışıyoruz. Belki iktidarın elinde de böyle bir envanter vardır. Dolayısıyla yoksul aileler üç aşağı beş yukarı bellidir. O ailelerin internet harcamalarını bir şekliyle siyasal iktidar karşılayabilir" diye konuştu.

Üniversiteli gençlerin sorunlarını yakından takip ettiklerini, bunların çözümünün siyaset kurumunda olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bütün dünyada teknolojik gelişmeler yaşanırken, 21. yüzyıl Türkiye'sinde gençlerin bir kısmının bilgisayar veya internete sahip olmamasının büyük ayıp olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Belediyelerimiz aracılığıyla bir yoksulluk envanteri oluşturmaya çalışıyoruz. Belki iktidarın elinde de böyle bir envanter vardır. Dolayısıyla yoksul aileler üç aşağı beş yukarı bellidir. O ailelerin internet harcamalarını bir şekliyle siyasal iktidar karşılayabilir. Genel bütçe dışında Evrensel Hizmet Fonu diye bir fon var ve bu fonda biriken paralar var. Bu paraları kullanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ile iş birliği yaparak, Evrensel Hizmet Fonu'nun kaynaklarından bilgisayarı olmayan gençlere, öğrencilere bilgisayar sağlayabilir, bazı masraflarını karşılayabilir. Biz ısrarla 'bu Evrensel Hizmet Fonu'nda toplanan para ne oldu' diye soruyoruz. Gençler bunu pek sormuyorlar. Belki bu fondan haberleri yok. Dolayısıyla gençlerin de sorması lazım. Bu fonun özellikle teknolojik altyapı yetersizliği yaşayan okulların, öğrencilerin sorunlarını çözmekte kullanılması gerekiyor. Ama bu fon nereye gitti şu ana kadar bilmiyoruz" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, televizyonu olmayan 750 binin üstünde hanenin, internete erişemeyen 2 milyonun üzerinde ailenin bulunduğuna dikkat çekti.

Bir ülkede demokrasinin gelişebilmesi ve demokratik bir ortamda herkesin nefes alabilmesi için "Ben vergimi ödüyorum, ödediğim vergiler nereye harcanıyor?" sorusunun sorulması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'de insanların doğumdan ölüme kadar vergi ödediğini söyledi.