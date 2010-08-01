-KILIÇDAROĞLU: BİZ EMEKTEN YANAYIZ RİZE (A.A) - 01.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekten yana bir parti olduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, partisince düzenlenen mitinge katılmak üzere geldiği Rize'de Tek Gıda-İş Sendikası Bölge Başkanlığını ziyaret ederek, 3 Nolu Şube Başkanı Ziya Aksoy ve diğer sendika üyeleriyle görüştü, sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, işçilerin çalışıp emek harcadıklarını belirterek, ''Hükümetin görevi bütün sendikalara eşit yaklaşmaktır. Çalışanlara eşit şekilde haklarını vermelidir. Demokrasiden, eşitlikten bahsediyorlar ama işçileri sürmekten çekinmiyorlar, bu yanlıştır'' dedi. Tek Gıda-İş Sendikası'nın geçen yılın sonunda Ankara'da yaptığı eylemi anımsatan Kılıçdaroğlu, ''Başbakan bu işçilere 'kul hakkı yiyorlar' demişti. Böyle bir şey olabilir mi? Soruyorum buradakilere, kul hakkı mı yiyorsunuz? Biz emekten yana bir partiyiz. İşçinin, çiftçinin, esnafın, sanayicinin emeğinin, üretenin, çalışanın yanındayız'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Tek Gıda-İş Sendikası'nın Rize'deki hukuki sorunlarını da bildiğini, sorunları çözmek için gayret göstereceklerini söyledi.