T24 LogoT24 Logo
Politika

KILIÇDAROĞLU: BİZ EMEKTEN YANAYIZ RİZE (A.A)

01 Ağustos 2010 17:18

-KILIÇDAROĞLU: BİZ EMEKTEN YANAYIZ RİZE (A.A) - 01.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekten yana bir parti olduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, partisince düzenlenen mitinge katılmak üzere geldiği Rize'de Tek Gıda-İş Sendikası Bölge Başkanlığını ziyaret ederek, 3 Nolu Şube Başkanı Ziya Aksoy ve diğer sendika üyeleriyle görüştü, sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, işçilerin çalışıp emek harcadıklarını belirterek, ''Hükümetin görevi bütün sendikalara eşit yaklaşmaktır. Çalışanlara eşit şekilde haklarını vermelidir. Demokrasiden, eşitlikten bahsediyorlar ama işçileri sürmekten çekinmiyorlar, bu yanlıştır'' dedi. Tek Gıda-İş Sendikası'nın geçen yılın sonunda Ankara'da yaptığı eylemi anımsatan Kılıçdaroğlu, ''Başbakan bu işçilere 'kul hakkı yiyorlar' demişti. Böyle bir şey olabilir mi? Soruyorum buradakilere, kul hakkı mı yiyorsunuz? Biz emekten yana bir partiyiz. İşçinin, çiftçinin, esnafın, sanayicinin emeğinin, üretenin, çalışanın yanındayız'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Tek Gıda-İş Sendikası'nın Rize'deki hukuki sorunlarını da bildiğini, sorunları çözmek için gayret göstereceklerini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24