Kılıçdaroğlu: Biz bu ülkenin çimentosuyuz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, herkesin ülke bölünüyor kaygısı taşıdığını belirterek, “CHP olduğu sürece bu ülkenin üniter yapısını hiç kimse, ama hiç kimse değiştiremez. Biz ülkenin çimentosuyuz” dedi.

Mustafa Küçük'ün Hürriyet'teki haberine göre, Karadeniz Konfederasyonu’nun ‘Karadeniz Konuşuyor’ toplantısına katılan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:



Vatanımızı seviyoruz



Bizi ayrıştırmak, bölmek istiyorlar, buna prim vermeyeceğiz. Bizim altı okumuzdan biri milliyetçiliktir. Bayrağımızı seviyoruz, vatanımızı seviyoruz, insanımızı seviyoruz. Bizim milliyetçiliğimiz budur. Hiçbir zaman, hiçbir yerde her türlü milliyetçiliği ayaklarımızın altına aldık demedik, demeyeceğiz. Takım tutar gibi bir siyasal parti tutulmaz. Ülkenin çıkarlarını kim savunuyorsa ona bakacağız. Herkeste bir kuşku var ülke bölünüyor mu diye. Bu kaygıyı besleyen ana damar nedir? CHP olduğu sürece bu ülkenin üniter yapısını hiç kimse ama hiç kimse değiştiremez. Biz bu ülkenin çimentosuyuz. Halkın partisi olmak için mücadele ediyoruz.



4 madde kırmızı çizgimizdir



Hep beraber dedik ki bir anayasa yapalı. En nitelikli uzman arkadaşlarımızı görevlendirdik, çalışıyorlar. Baştan söyledik, ‘Anayasanın ilk 4 maddesi bizim kırmızı çizgimizdir’ dedik. Türkiye Cumhuriyeti’nin adı, bayrağı, demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti ve başkenti Ankara’dır kavramını değiştiremeyiz. Görüşmelerin tam ortasında ‘Başkanlık sistemini getireceğiz.’ Ne demek başkanlık sistemi. Kim verdi bu yetkiyi. Biz daha fazla demokrasi daha fazla özgürlük olsun derken, daha otoriter rejimi nasıl kurabilirizin arayışı içindeler. Karadeniz kıyıya vururken nasıl özgürce çırpınıyorsa bu ülkenin insanları da özgürce konuşabilmeli.



Kafatasçılığı reddediyoruz



Karadenizliler milliyetçidir diye bir algı var. Aslında algı değil bu. Bu ülkenin her karış toprağında bizim atalarımızın, şehitlerimizin gazilerimizin kanı var. Milliyetçiliği bizim halkımız yurtseverlik olarak bayrağa sahip olmak, insanını sevmek olarak 75 milyon yurttaşa aynı gözle bakmak bu ülkenin menfaatleri için her türlü fedakarlığı göze almak olarak algılarız. Hangi partiden, hangi inanç, hangi renkten olursa olsun, kıyafeti ne olursa olsun 75 milyon insan aynıdır. Bu ülkenin taşı, toprağı, bayrağı, suyu için her fedakârlığı yaparız. Koyu milliyetçiliği, kafatası milliyetçiliğini reddediyoruz.



Atatürk ortak paydamız



Mustafa Kemal Atatürk bizim liderimiz, önderimizdir. Bu ülkede yaşayan her yurttaşın ortak paydasıdır. Ülkenin bağımsızlığı için mücadele etmiştir. O’nun devrimlerine sahip çıkmak benim görevim değil sadece, 75 milyon yurttaşın görevidir. Ne yaptı Mustafa Kemal Atatürk? Bağımsızlığımız sağladı, hayatını bu yolda adadı. Bütün mal varlığını da devlete bağışladı.



Çözüm yeri TBMM



Yeşilköy’deki “Felsefe Konferansı”na katılan Kılıçdaroğlu gazetecilerin ‘İmralı Tutanakları’yla ilgili sorularına şu cevabı verdi:

“Sayın Erdoğan’ın açıklama yapması lazım. Gerekiyorsa TBMM’de gizli bir oturum yapılarak yapılan görüşmelerin ayrıntıları bizimle paylaşılsın. Türkiye Cumhuriyeti devletini terör örgütü lideriyle muhatap kıldınız. Bu çok ağır bir olay. Bizim bunu bilme hakkımız var. Bu sorunun çözümü için zemin TBMM’dir. Gizli kapaklı yöntemlerle çözüm olmaz. Kendileri görüşüyorlar. Kendileri tartışıyor.”



Kahvaltı horonu



Karadeniz Konfederasyonu’nun kahvaltılı toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu’na Karadeniz ev maketi hediye edildi. Ardından horon tepen Kılıçdaroğlu, “Tabii Trabzon’u kutlamamız lazım. İlk kez Anadolu’ya şampiyonluk kupasını getiren bir ilimizdir” dedi. Bir katılımcının, “Trabzonspor’un şampiyonluğunun verilmemesi konusunda size kırgınız, bir şeyler yapılması lazım” sözlerini de, “Ben Trabzonspor’un onur üyesiyim. Nasıl kırgın olursunuz” diye yanıtladı.