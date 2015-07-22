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Kılıçdaroğlu: Birbirimize düşman olursak, kan dökenlere güç katarız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ceylanpınar'da ölen 2 polis için taziye mesajı yayımladı

22 Temmuz 2015 21:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'nın silahlı kanadı HPG'nin üstlendiği Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde aynı evde kalan iki polis memuru Okan Acar ve Feyyaz Yumuşak için yayımladığı taziye mesajında, "Her zamankinden çok sağduyulu ve birlik içinde olmalıyız. Unutmayalım ki ayrışırsak, birbirimize düşman olursak kan dökenlere güç katarız" dedi 

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, birlik çağrısında da bulunarak "Ülkece çok hassas bir süreçten geçiyor, acı üstüne acı yaşıyoruz. Şanlıurfa’da şehit edilen iki polisimize Allah’tan rahmet diliyorum. Her zamankinden çok sağduyulu ve birlik içinde olmalıyız. Unutmayalım ki ayrışırsak, birbirimize düşman olursak kan dökenlere güç katarız" dedi.

 

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