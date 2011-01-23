-KILIÇDAROĞLU: BİR HALK HAREKETİ BAŞLATIYORUZ SARAYKÖY (A.A) - 23.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''halk hareketi'' başlattıklarını, ''halka hizmet etmek, temiz siyaset sunmak'' istediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, deve güreşlerini izlemek üzere geldiği Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, parti otobüsünden vatandaşlara hitaben kısa bir konuşma yaptı. Halkın desteğini almak için çalıştıklarını, halkla birlikte, iç içe olacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Bir halk hareketi başlatıyoruz. Size hizmet etmek, temiz siyaset sunmak istiyoruz. Destek bekliyoruz, halk yürüyüşü başlatıyoruz. Esnaf, işçi, çiftçi rahatsız, herkesin derdi var. Sevgi, saygı, temiz siyaset sunmak istiyoruz, destek verin. Derde derman olacak partiye, halk iktidarına milletin ihtiyacı var, o yüzden istiyoruz. Köylüsü, çiftçisi, emeklisi, yetimi, ihracatçısı, ithalatçısı, ülkemizi seviyorsak, çocuklarımızı seviyorsak, çocuklarımız güzel bir ülkede yetişsin istiyorsak, gelecek kaygısı olmayan bir Türkiye'yi ayağa kaldırmak istiyorsak hep beraber halkın iktidarını kuralım.'' Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra ilçede geleneksel deve güreşleri festivalinin yapıldığı alana geçerek, bir süre deve güreşi izledi. Bir vatandaş, Kılıçdaroğlu'na poşu hediye etti. Saraköy'e gelmeden önce Karahayıt beldesini de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada vatandaşlarla sohbet etti ve kucağına aldığı çocukla fotoğraf çektirdi. Kılıçdaroğlu'na, Karahayıt Belediye Başkanı İbrahim Vural eşlik etti.