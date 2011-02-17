Kılıçdaroğlu: Benim evimin ve çocuklarımın telefonları dinleniyor

T24

'Kalitesiz demokrasi'



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Soner Yalçın’la konuşmalarının teknik takipte ortaya çıkması konusunda, “Benim telefonlarım, evimin telefonları, çocuklarımın telefonları dinleniyor. Bunun adına ileri demokrasi diyorlar” dedi. Kılıçdaroğlu, telefonlarla rahat konuşulamıyorsa, demokrasi kalitesinden söz edilemeyeceğini vurguladı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Benim telefonlarım, evimin telefonları, çocuklarımın telefonları dinleniyor. Bunun adına ileri demokrasi diyorlar” dedi. Akatlar’daki Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde Aile Sigortası’nı anlatan Kılıçdaroğlu merkezden ayrılırken bir gazetecinin Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Soner Yalçın ile görüşmelerinin teknik takipte ortaya çıkmasına ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:“Telefon dinleme ayıbını iktidar yapıyorsa bunun sorumlusu ben miyim? Benim telefonlarım dinleniyor arkadaşlar. Ne söylemişim? Benim telefonlarım, evimin telefonları, çocuklarımın telefonları dinleniyor. Bunun adına ileri demokrasi diyorlar. Ne söyleyebilirim.”Kılıçdaroğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada ise yasama, yürütme yargı ve 4’üncü güç medyanın, demokrasiyi demokrasi yapan unsurlar olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:“Eğer bu dengeler bozulursa, demokrasi kalitesi kaybolur. Eğer biz telefonlarla rahat konuşamıyorsak, orada demokrasi kalitesinden söz edilemez. Ben telefonla konuşacağım, telefonlarım dinlenecek. Ülkenin Ulaştırma Bakanı çıkıp TBMM kürsüsünden ‘Telefonlarınızın dinlenmesini istemiyorsanız telefonla konuşmayın’ diyecek. Eğer siz, ‘Ben ileri demokrasi getiriyorum’ diye yasama organını yürütmenin emrine verirseniz, yargı organını yürütmenin emrine verirseniz, demokrasi kalitesinden söz edemezsiniz, demokrasinin kalitesi biter.”