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Politika

Kılıçdaroğlu: Benim evimin ve çocuklarımın telefonları dinleniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Soner Yalçın'ın gözaltına alınmasına tepkisini tekrar dile getirdi.

17 Şubat 2011 02:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş'ta düzenlediği basın toplantısının ardından Soner Yalçın'in dinlemelere takıldığı için gözaltına alındığı yönündeki soruya "Benim, evimin ve çocuklarımın telefonları dinleniyor. Bunun adı 'ileri demokrasi' oluyor, ne söyleyebilirim?" cevabını verdi. Kılıçdaroğlu, yürüyen merdivende zor anlar yaşadı. Yanlış merdivene binen Kılıçdaroğlu, yukarı hareket eden merdivenden güç de olsa aşağıya indi.

KILIÇDAROĞLU'NUN YÜRÜYEN MERDİVENDE ZOR ANLARI - VİDEO İÇİN TIKLAYIN 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Soner Yalçın’la konuşmalarının teknik takipte ortaya çıkması konusunda, “Benim telefonlarım, evimin telefonları, çocuklarımın telefonları dinleniyor. Bunun adına ileri demokrasi diyorlar” dedi. Kılıçdaroğlu, telefonlarla rahat konuşulamıyorsa, demokrasi kalitesinden söz edilemeyeceğini vurguladı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Benim telefonlarım, evimin telefonları, çocuklarımın telefonları dinleniyor. Bunun adına ileri demokrasi diyorlar” dedi. Akatlar’daki Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde Aile Sigortası’nı anlatan Kılıçdaroğlu merkezden ayrılırken bir gazetecinin Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Soner Yalçın ile görüşmelerinin teknik takipte ortaya çıkmasına ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı: 

“Telefon dinleme ayıbını iktidar yapıyorsa bunun sorumlusu ben miyim? Benim telefonlarım dinleniyor arkadaşlar. Ne söylemişim? Benim telefonlarım, evimin telefonları, çocuklarımın telefonları dinleniyor. Bunun adına ileri demokrasi diyorlar. Ne söyleyebilirim.”
Kılıçdaroğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada ise yasama, yürütme yargı ve 4’üncü güç medyanın, demokrasiyi demokrasi yapan unsurlar olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:


'Kalitesiz demokrasi' 

“Eğer bu dengeler bozulursa, demokrasi kalitesi kaybolur. Eğer biz telefonlarla rahat konuşamıyorsak, orada demokrasi kalitesinden söz edilemez. Ben telefonla konuşacağım, telefonlarım dinlenecek. Ülkenin Ulaştırma Bakanı çıkıp TBMM kürsüsünden ‘Telefonlarınızın dinlenmesini istemiyorsanız telefonla konuşmayın’ diyecek. Eğer siz, ‘Ben ileri demokrasi getiriyorum’ diye yasama organını yürütmenin emrine verirseniz, yargı organını yürütmenin emrine verirseniz, demokrasi kalitesinden söz edemezsiniz, demokrasinin kalitesi biter.”

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