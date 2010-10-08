Kılıçdaroğlu: Ben türban raporu görmedim

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay'ın "Ortada bir türban taslağı yok" açıklamasına destekleyici "Ben bir rapor görmedim" açıklaması yaptı.



Basında yer alan "CHP'nin türban taslağı" haberleri üzerine CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay'ın , 'CHP'nin türban taslağı' ile ilgili, "Biz de gazetelerde okuyoruz ama ortada hazırlanan bir taslak ya da rapor yok" açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu, partisince Bolu Büyük Abant Otel'de düzenlenen toplantıya gelişinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



CHP'nin sosyal demokrat bir parti olduğunu, sosyal faaliyetlerinin de bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Abant'da milletvekilleri ve MYK üyeleri ile yararlı bir toplantı yapacaklarını söyledi.



Kılıçdaroğlu, bugün ve yarın devam edecek toplantıda hem Türkiye'yi, hem dünyayı, hem de partilerini konuşacaklarını ifade etti.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, "Bazı gazetelerde CHP'nin türban raporuna ilişkin haberler yer aldığını" ifade etmesi üzerine, "Daha ben bir rapor görmedim" diye konuştu.





