Kılıçdaroğlu: Ben Biden’cı değilim; Biden’ın önünde takla atmaya hazır olanlar bunlar

CHP’li Lider Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben Biden’cı değil, Türkiyeci’yim" dedi. " Biden’in seçim kampanyasına destek vermek için insan gönderenler bunlar değil mi? Biden’in önünde takla atmaya hazır olanlar da bunlar" diye konuşan Kılıçdaroğlu, "Kim Biden’cı? Biz, Türkiye’nin çıkarlarını savunuyoruz ve her ülkeye saygı gösteriyoruz" dedi.

Öte yandan yeni anayasa önerisini iktidarın gündem değiştirmeye çalışması olarak değerlendiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Anayasa’yı değiştireceklerini söylüyorlar. MHP ile beraber yapacaklarını söylediler. Oturun bir Anayasa değişikliği yapın bakalım. Meclis orada. Neyi öngörüyorsanız yaparsınız. Üstelik bu Anayasa değişikliği için de 'kurucu' ifadesini kullanıyorlar. Geriye dönmek istiyorlar bir anlamda. Ne olursa olsun AKP iktidarı artık Türkiye’yi yönetemiyor" diye konuştu.

BirGün Ankara temsilcisi Nurcan Gökdemir ve parlamento muhabiri Hüseyin Şimşek’in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ben Biden’cı değil, Türkiyeci’yim. Biden’in seçim kampanyasına destek vermek için insan gönderenler bunlar değil mi? Biden’in önünde takla atmaya hazır olanlar da bunlar. ABD’ye gidip farklı konuşup Türkiye’de farklı konuşanlar bunlar. S-400’lerde Girit Modeli diye arayışa giren bunlar. Kim Biden’cı? Biz, Türkiye’nin çıkarlarını savunuyoruz ve her ülkeye saygı gösteriyoruz."

"AİHM denilen bir mahkeme var"

"İnsan hakları konusu, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra evrensel soruna dönüştü. Bir yerde insan hakkı ihlali varsa tüm ülkeler konuşur. Bu cümleyi okuyan AK Partililer, bana yine ‘Biden’cı’ diyecekler ama Myanmar’da haksızlık olduğu zaman biz konuştuk mu? Konuştuk ve haklıyız çünkü insan hakkı ihlali konusunda görev üstlenmek zorundadır uluslararası kamuoyu. Kanada’da, Japonya’da, Kore’de insan hakkı ihlali olursa konuşurlar. AİHM denilen bir mahkeme var. Bizim mahkememiz değil. Bir ülkeye ait değil, Avrupa’ya ait. Demek ki insan hakkı ihlali evrensel bir tanımdır. İnsan hakkına saygı duyan her ülkenin bu hakka yönelik bir müdahalede konuşma hakkı vardır.

Kılıçdaroğlu’ndan yeni anayasa yorumu: Geriye dönmek istiyorlar

"Anayasa’yı değiştireceklerini söylüyorlar. MHP ile beraber yapacaklarını söylediler. Oturun bir Anayasa değişikliği yapın bakalım. Meclis orada. Neyi öngörüyorsanız yaparsınız. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistem deyince onlar kendilerine göre başka bir şey diyorlar. Üstelik bu Anayasa değişikliği için de “kurucu” ifadesini kullanıyorlar. Geriye dönmek istiyorlar bir anlamda. Ne olursa olsun AKP iktidarı artık Türkiye’yi yönetemiyor. Her alanda ciddi sorunlar var, Türkiye meşgul ediliyor."

Aydın isimlerden rica etti: Erdoğan’ın ortaya attığı gündem üzerinde yorum yapmaya bile değmez

Bu ülkenin bütün aydınlarından bir şey rica ediyorum. “Erdoğan’ın ortaya attığı gündem üzerinde yorum yapmaya bile değmez” derlerse en güzelini yapmış olurlar. Bu konuda bir ajandası bile yok aslında iktidarın. Birisi diyor ki “Şu konuyu söylersen bu konu tartışılır.” Ben Anayasa konusuna da hiç girmedim. Girmek de istemiyorum. “Anayasa yapacağız” diyorsanız MHP ile yan yanasınız demektir, buyurun yapın. Yönetim yeteneğini kaybeden ve dağılan bir siyasi iktidarın bu ülkeye getireceği hiçbir yarar yoktur."

“Laiklik ilkesinin Anayasa’dan çıkartılacağını tahmin etmiyorum”

"Laiklik ilkesinin Anayasa’dan çıkartılacağını tahmin etmiyorum. Bu, Erdoğan ya da Devlet Bahçeli tarafından dillendirilmiş değil. Önemli olan bunun onlar tarafından dillendirilmesi."