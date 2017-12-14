"Kılıçdaroğlu, belge sallamayı öyle çok sevdi ki; elinde belge olmasa da mutlaka sallayacak bir şey buluyor"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, TBMM bütçe görüşmelerinde milletvekilleri arasındaki tartışmaların ve polemiklerin gündem olması üzerine Meclis'teki siyasilerin 'performans'larını yorumladı. Birçok isim hakkında yorum yapan Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için " Belge sallamayı öyle çok sevdi ki... Elinde belge olmasa da mutlaka sallayacak bir şey buluyor kürsüde... Bir de kürsü yumruklamasını çok iyi becermeye başladı" dedi

Ahmet Hakan'ın "Meclis performansları açısından bazı siyasiler" başlığıyla yayımlanan (14 Aralık 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

- ÖZGÜR ÖZEL: Sınıf başkanlığı seçimine hazırlanır gibi bir hali var... Sınıfın çalışkanı gibi bir edası var... Öğretmenin her sorusu karşısında derhal parmağını kaldırır gibi bir enerjisi var.

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- MUSTAFA ELİTAŞ: Kürsüde öyle güzel kâğıt yırtıyor ki... Sanırsın Japon kâğıt katlama kursuna gitmiş ve başarılı olamayıp yarıda bırakmış.

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- BİNALİ YILDIRIM: Süleyman Demirel’in eski Meclis konuşmalarını akla getiren bir performans... Yani çokça rakam, bir-iki dokundurma, üç-beş espri falan.

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- NACİ AĞBAL: Bir teknokrattan polemik ustası bir siyasetçi yaratan gerginlik... O sakin, o ılımlı, o işine odaklı Naci Ağbal gitti, yerine polemik yapan, laf yetiştiren, atılan lafları savuşturan bir Naci Ağbal geldi.

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- SÜLEYMAN SOYLU: Son dönemlerin olay adamı... Cevval, dinamik, enerjik, savaşçı... Söz, İsimsizler, İçeride falan gibi... Reytingi yüksek, öfkesi derinde, gücü makamından...

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- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Belge sallamayı öyle çok sevdi ki... Elinde belge olmasa da mutlaka sallayacak bir şey buluyor kürsüde... Bir de kürsü yumruklamasını çok iyi becermeye başladı.

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- ENGİN ALTAY: Saldırı sanatından ziyade müdafaa sanatına yatkın... Refleksleri iyi. Hazırcevap... Görseli olan çıkışlar yapmak konusunda mahir... Kısacası “a star is born” gibi bir durum.

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- NACİ BOSTANCI: Kavganın, gürültünün tam ortasında “Hegel der ki...” diye cümleye başlayarak entelektüel birikimini konuşturan ve kavganın, gürültünün tadını kaçıran bir yapısı var. Biraz da bu nedenle kavga, gürültü sevenler tarafından pek sevilmeyen bir isim...

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- AYŞENUR BAHÇEKAPILI: HDP odaklı kavgalar, hep onun başkanlık ettiği oturumlarda çıkıyor... Oysa bütün HDP’liler, onun eski dostu sayılır. Bu açıdan talihsiz olduğunu söyleyebilirim.

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- SIRRI SÜREYYA ÖNDER: Tıpkı eski güzel günlerde olduğu gibi yine Bal Mahmut kıvamında sohbetler çıkarıyor Meclis kürsüsünden... Fakat güzel günler eskide kaldığından mıdır nedir tat vermiyor.