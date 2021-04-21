Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımız pandemi öncesi ve sonrası tarih yazıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanlarımız pandemi öncesi pandemi sonrası bir tarih yazıyorlar. Baskılara rağmen ellerindeki kaynakları beldedekiler için kullanıyorlar” dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi'nin gerçekleştirdiği toplu temel atma törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımız pandemi öncesi pandemi sonrası bir tarih yazıyorlar. Baskılara rağmen ellerindeki kaynakları beldedekiler için kullanıyorlar. Yeni bir tarih yazıyoruz aslında. Yeni bir anlayışı siyasette, yeni bir anlayışı Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Böbürlenen değil, vatandaşını aşağıda gören değil, ayrım yapan değil. Herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı göstererek. Bütün vatandaşlara eşit hizmet götürmeyi amaçlıyor bütün belediye başkanlarımız." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış kadim bir kent İstanbul. Bu kentte yaşayan insanların arasında ayrım, ayrımcılık olur mu? Ortak hedef herkesin mutlu olduğu bir İstanbul. Herkesin mutlu olduğu bir Türkiye. 23 Nisan. 7'den 70'e hepimiz kutluyoruz. En büyük bayram çünkü egemenliği bir kişiden alıp halka verdik. 23 Nisan'ın çocuklar için bayram ilan edilmesi aslında bir umudun yeşertilmesidir. Düşüncelerini özgürce ifade etsin, vicdan sahibi olsun, adaletli olsun diyoruz.

Bugün 23 parkımızı açıyoruz Beylikdüzü'nde. Birlikte İstanbul'u yemyeşil bir İstanbul yapma kararlılığındayız. İstanbul'u yaşanılır bir kent haline getirmek için hep birlikte mücadele edeceğiz. Geçmişte İstanbul'u yönetenler bile "İstanbul'a ihanet ettik" dediler. Bizim kitabımızda ihanet etmek yoktur. Bir kenti beton ormanına döndürmek farklı bir anlayıştır. Biz o kenti yaşanılabilir bir kent haline getireceğiz. Yeni bir siyaset anlayışını belediyelerimizden başlayarak bütün Türkiye'ye göstereceğiz. Engellerden yana şikayet etmeyeceğiz. Bizim görevimiz bunları aşmaktır. Bu ülkeyi kuranların önüne dünyanın engeli konuldu. Hepsini aştılar. Parlamentoyu açtılar. Bir bayram çocuklarımıza armağan ettiler. Geleceğe umutla, sevgiyle, hoşgörü ile baksınlar diye. Temel hedefimiz, temel görevimiz budur."