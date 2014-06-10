T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu: Bayrağı indireceksiniz siyaset yapacaksınız, doğru değil bu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'O bayrak hepimizin ortak paydasıdır' dedi

10 Haziran 2014 02:18

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde bir Türk bayrağının indirilmesine  “Bayrağı indireceksiniz siyaset yapacaksınız, doğru değil bu” dedi. 

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin görüş alışverişinde bulunmak için DSP'yi ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ziyaret sonrası gazetecilerin karşısına çıkarak, Diyarbakır Lice'de devam eden gerginlik hakkında konuştu. "Türk bayrağını indiren bir hareketi asla kabul edemeyiz" ifadelerini kullanan CHP lideri, "Erdoğan indirilen Türk bayrağı konusunda konuşmasını bekliyorum" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“O bayrak hepimizin ortak paydasıdır. Bayrak üzerinden siyaset yapılmaz. Bayrağı indireceksiniz siyaset yapacaksınız, doğru değil bu. Lice'deki olayları yakından izliyoruz. Doğrudan milletvekili arkadaşlarımızı görevlendirdik. Bir süreç yaşanıyor, sürecin ne olduğunu kimse bilmiyor.”

 

ETİKETLER

kemal kılıçdaroğlubayraklice

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24