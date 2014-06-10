Kılıçdaroğlu: Bayrağı indireceksiniz siyaset yapacaksınız, doğru değil bu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde bir Türk bayrağının indirilmesine “Bayrağı indireceksiniz siyaset yapacaksınız, doğru değil bu” dedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin görüş alışverişinde bulunmak için DSP'yi ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ziyaret sonrası gazetecilerin karşısına çıkarak, Diyarbakır Lice'de devam eden gerginlik hakkında konuştu. "Türk bayrağını indiren bir hareketi asla kabul edemeyiz" ifadelerini kullanan CHP lideri, "Erdoğan indirilen Türk bayrağı konusunda konuşmasını bekliyorum" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“O bayrak hepimizin ortak paydasıdır. Bayrak üzerinden siyaset yapılmaz. Bayrağı indireceksiniz siyaset yapacaksınız, doğru değil bu. Lice'deki olayları yakından izliyoruz. Doğrudan milletvekili arkadaşlarımızı görevlendirdik. Bir süreç yaşanıyor, sürecin ne olduğunu kimse bilmiyor.”