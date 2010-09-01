-KILIÇDAROĞLU BAYKAL'I MİTİNGE BEKLİYOR ANKARA (A.A) - 01.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 7 Eylülde yapacağı referandum mitingine eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın katılmasından ve konuşma yapmasından mutluluk duyacağını belirtti. Kılıçdaroğlu, Adana'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''Türban konusunda CHP eğer samimiyse 13 Eylülde gelsin, çözelim'' şeklindeki sözlerini hatırlatarak, yine ''Sizin bir yanıtınız olacak mı?'' sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, kendisinin Erdoğan'a daha önce bir soru sorduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, ''Benim sorum şuydu. 2006 tarihinde TBMM'ye sayın Başbakan'ın imzasıyla bir kanun teklif geldi. Bu teklif, terör örgütünün kurucusu ve üyelerine af getiriyor. Bu terör örgütünün kurucusu kim? Sayın Başbakan, bu soruya önce yanıt versin. Ondan sonra benim düşüncelerimi sorarsa, büyük bir samimiyetle açıklarım. O bana bir soru soruyor. Ama ben ona daha önce bir soru sormuştum'' şeklinde konuştu. Bir başka gazetecinin ''7 Eylüldeki Antalya mitingi için sayın Baykal'ı arayıp davet edecek misiniz? Bir konuşma yapmasını isteyecek misiniz?'' sorusu üzerine ise Kılıçdaroğlu, ''Sayın Baykal gelirse, bundan büyük bir mutluluk duyarım. Konuşma yaparsa daha da mutlu olurum'' dedi. Kılıçdaroğlu, ''Arayıp davet edecek misiniz?'' sorusuna ise, ''Elbette, niye olmasın?'' karşılığını verdi.