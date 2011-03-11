Kılıçdaroğlu, Baykal ve Tekin taciz iddiaları için ifade verecek

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Odatv Muhabiri İklim Bayraktar'ın taciz iddialarıyla ilgili ifadece verecek.



Ergenekon davası Savcısı Zekeriya Öz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği talimatta, Ergenekon soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan Odatv Muhabiri İklim Bayraktar'ın taciz iddialarıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ve Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın ifadelerinin alınmasını istedi.