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Politika

Kılıçdaroğlu: Başkan olunca halkın yüzde yüzünü kapının önüne koyacak

"Başkanlık, ülkenin bölünmesine giden yoldur"

22 Aralık 2016 11:04

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partili cumhurbaşkanlığını kapsayan anayasa değişikliği teklifinin onaylanması halinde, ülkenin bölünmesine giden yol olduğunu söyledi ve başbakanlıktan istifa etmek zorunda kalan Ahmet Davutoğlu'nu hatırlattı. Kılıçdaroğlu, "Davutoğlu'yla beraber halkın yüzde 49.5 oyunu da kapının önüne koyan biri, başkan olunca halkın yüzde yüzünü kapının önüne koyacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, başkanlık sistemi tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sistem değişikliğinin, rejim değişikliği hazırlığı olduğunu belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu mesajları paylaştı:

"14 yıldır ülkenin başına gelmeyen felaket kalmadı. Şimdi de başkanlığı getirmek istiyorlar. Başkanlık, ülkenin bölünmesine giden yoldur. Cumhurbaşkanı'na Meclis’i feshetme yetkisi vermeye çalışıyorlar. Bu, sistem değişikliği değil düpedüz bir rejim değişikliği hazırlığıdır. Davutoğlu’yla beraber halkın yüzde 49.5 oyunu da kapının önüne koyan biri, başkan olunca halkın yüzde yüzünü kapının önüne koyacaktır"

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