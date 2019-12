-KILIÇDAROĞLU: ''BAŞINIZA RECEP BEY DÜŞEBİLİR'' EDREMİT (A.A) - 20.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Vallahi ben kendi adıma gövdesini silkeliyorum. Dallarını silkelemeyi de bize bırakıyorum. Dallarını da siz silkeleyin. Her yerde dallarını silkeleyin. Ama bir şeyi unutmayın. Dikkatli olun başınıza Recep Bey düşebilir''dedi. Kılıçdaroğlu, partisince Edremit'de Şehit Hamdibey Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmaına ''Dün Tunceli'deydim. Hepinize Tunceli'den selam getirdim'' sözleriyle başladı. Bu sırada, Edremit'in MHP'li belediyenin başkan yardımcısı Muharrem Terzioğlu, seçim otobüsünün üzerine çıkarak Kılıçdaroğlu'na çiçek verdi. Kılıçdaroğlu da bunun karşılığında Terzioğlu'nun elini havaya kaldırarak, vatandaşları birlikte selamladı. Edremit'in çok güzel bir yer olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, buradaki vatandaşların olağanüstü coğrafyada yaşadıklarını söyledi. CHP lideri, Edremit'in bir tarafında deniz, bir tarafında Kaz Dağları'nın olduğunu belirterek, burada iki ciddi tehlikenin bulunduğunu ileri sürdü. Bunlardan birincisinin ''Kaz Dağları'nda altın var. Biz kaz dağlarını yok edeceğiz, altını istiyoruz'' sözleri olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, vatandaşlara ''Razı mısınız?'' diye sordu. Kalabalığın ''hayır'' yanıtı üzerine Kılıçdaroğlu, ''Biz de razı değiliz. Bir doğa harikası, bir oksijen deposu, dünyanın her tarafından insanlar buraya geliyorlar. Ama yasaya bile uymuyorlar. Zeytin alanlarının, milli parkların korunması lazım. Orada arama verilemez'' dedi. -''OY VERİRSENİZ KAZ DAĞLARI'NI UNUTUN''- Kılıçdaroğlu, Güre Belediye Başkanının defalarca bilgi istediğini vurgulayarak, ''Cevap vermemeleri yasa dışı işlem yaptıklarını itiraf etmeleri demektir. Bu nedenle AKP'ye oy verirseniz, 12 Haziran'da Kaz Dağları'nı unutun. Eğer 'Kaz Dağları kalsın, doğanın bir parçasını koruyalım' diyorsanız sırtınızı AKP'ye dönün karşıda altı oku göreceksiniz. 12 Haziran'da sandığa gideceksiniz, Cumhuriyet Halk Partisi'ne rahatça evet mührünü basacaksınız. Sadece CHP için değil, Kaz Dağları için de yapacaksınız bunu'' diye konuştu. İkinci önemli bir konunun ise zeytin olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu ürünün dünyanın her tarafında barışın simgesi olarak bilindiğini vurguladı. Kemal Kılıçdaroğlu, bir zeytin dalı, bir yerde görüldüğü zaman barışın ve huzurun akla geldiğini anlatarak, onun için zeytinin korunması gerektiğini bildirdi. -''SİLKELE KEMAL ABİ KAÇACAKLAR'' YAZILI DÖVİZ- Konuşması sırasında vatandaşlardan birinin elindeki ''Silkele Kemal abi kaçacaklar'' yazılı pankartı okuyan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Vallahi ben kendi adıma gövdesini silkeliyorum. Dallarını silkelemeyi de bize bırakıyorum. Dallarını da siz silkeleyin. Sadece burada değil, Edirne'de, Hakkari'de, Diyarbakır'da, Mardin'de, Trabzon'da, Elazığ'da, Çankırı'da, Ankara'da, Mersin'de, Çorum'da, her yerde dallarını silkeleyin. Ama bir şeyi unutmayın. Dikkatli olun başınıza Recep Bey düşebilir.'' Kılıçdaroğlu, işçi, memur, emekli ve esnafın bu ülkede rahat bir nefes alacağını belirterek, şunları söyledi: ''Bir pankart daha var. 'Onlar Kemal'den korkarlar' yazıyor. Gösteriyor 'bunu oku' diye. Zaten korkuyorlar. Korkunun ecele faydası var mı? Korkuyor karşıma çıkmıyor. Ne diyeyim ben ona? Atıp tutuyorsun. Dünyanın bütün ülkelerinde liderler, çıkarlar, televizyonlara, meydana, kapalı spor toplantılarına, karşılıklı konuşurlar, millet de değerlendirir ve ona göre oy verir. Ne diyor 'efendim' diyor, 'o çırak' diyor. 'O nedenle onun karşısına çıkmam.' Yeni siyasetçiyi kastedip söylüyorsa eyvallah. Ben ona göre yeni siyasetçiyim, temiz siyasetçiyim, düzgün adamım ben, efendi adamım. Ama kendisine her meydandan çağrıda bulunuyorum buradan da çağrıda bulunuyorum. Gel karşıma. Olabilir ya, tek başına bilgisi yetersizdir. Al Bakanlar Kurulunu yine gel. Tek başına çıkacağım karşına. Gelirse ne olur biliyor musunuz? Millet kim usta kim çırak o zaman anlayacak. Onun için korkuyor.'' -EMEKLİLER VE ÖĞRETMENLER- ''Emekli emeklemesin yasa beklemesin'' yazılı dövizi de okuyan Kılıçdaroğlu, ''9 milyon emeklinin oyunu bekliyorum. Bir tek istisna bile istemiyorum. 9 milyon emekli... Emeklinin hakkını en çok ben savunuyorum. Emekliyi bu ülkede birinci sınıf yurttaş yapacağız. Onun için hiçbir emekliden fire istemiyorum. Bütün emeklilerin oyunu istiyorum. Her emekli gelecek oyunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne inanarak, güvenerek verecek'' dedi. -''BENİM İÇİN YANDAŞ YOK SADECE VATANDAŞ VAR''- Kılıçdaroğlu, ülke için istediklerini Nazım Nikmet'in dile getirdiğini belirterek, ''Güzel bir dizeyle dile getirmiş. 'Bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçe olsun' demiş. Bizim dileğimiz de bu. Bir ağaç gibi tek ve hür olalım, bir orman gibi kardeşçe yaşayalım. İsteğimiz bu bizim'' diye konuştu. 6 Mayıs'ın önemli bir gün olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Üç fidanımızın askeri cunta tarafından idam edildiği tarihtir. Siyasi davaların toplumda derin yaralar açtığını biliyorsunuz. Geçmişte onları idam edenler, bugün herhalde utanıyorlardır. Geçmişe dönüp baktıklarında, kimseyi öldürmemişler. Onların bir arzusu vardı; Türkiye bağımsız olsun. Aynı arzuyu aynı bağımsızlık talebini her yerde yineliyoruz. Bağımsız Türkiye'yi, güçlü Türkiye'yi, kimsenin önünde diz çökmeyen bir Türkiye'yi her yerde savunuyoruz. Bu güzel ülkede çalışacağız, üreteceğiz kazanacağız. Halkça bölüşeceğiz. Temel hedefimiz bu. Herkesin mutlu olduğu, herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'yi kuracağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Benim için yandaş yok, sadece ve sadece vatandaş var. O nedenle geçmişte hangi partiye oy vermişse vermiş başımız üstüne ama Türkiye önemli bir süreçten geçiyor. Türkiye diyor ki; çiftçi memnun olsun, alın terinin karşılığını alsın. Esnaf da memnun olsun, siftah yapabilsin. Biz bütün sorunların bir kısmını yoksulluğu aile sigortasıyla tarihe gömeceğiz.''