T24 LogoT24 Logo
Politika

Kılıçdaroğlu, Başbakan'la görüşmeye hazır olduğunu söyledi

Kılıçdaroğlu, terörle mücadele konusunda Başbakan'dan görüşme teklifi gelmesi durumunda kendileri için bir sorun olmayacağını söyledi.

26 Haziran 2010 03:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörle mücadele konusunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşme teklifi gelmesi durumunda kendileri için bir sorun olmayacağını söyledi.

Antalya'daki Porto Bello Oteli'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kahvaltıda buluşan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazeteci, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in bugün bir gazeteye verdiği röportajındaki, "Mutlaka, siyasi partilerimizin değerli genel başkanlarının biraraya gelerek teröre karşı birlikte mücadele edildiği izlenimi vermelerinde büyük yarar olduğunu düşünüyorum" sözlerini hatırlattı.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Ortamı gerecek bir politika hiç izlemedim. Tam aksine sükuneti her zaman tavsiye ettim. Terör olayına karşı çıktım. Bu konuda ulusal bir politika izlenmesi gerektiği ihtiyacını belirttim. Ama Başbakan böyle bir görüşmeyi arzu ederse bizim açımızdan sorun yok" dedi.


Kırklareli valisinin sözleri

Kırklareli Valisi Cengiz Aydoğdu'nun, Abant Platformu'nda dün, "DP'nin 1950'de iktidara geldiğinde CHP'yi kapatıp, İnönü'yü de tarihteki huzurlu yere göndermemiş olması en büyük talihsizliktir" sözleriyle ilgili görüşlerinin sorulması üzerine de Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bürokratik kadrolar siyasallaştıkça bu tür demeçleri almak şaşırtmıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin valileri, kaymakamları ve devletin diğer birimleri siyasallaştırması maalesef bu tür söylemlerin medyaya yansımasına da yol açıyor. Vali, valiğini yapmalı. Vali, hükümetin ve devletin temsilcisi. Tarihi sorgulamak valinin işi değil.

Gerçekten bu tür bir konuşma yapma ihtiyacını hissediyorsa o görevi bırakmalı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kadrolarına katılır ve siyaset yaparsa biz de kendisine yanıt veririz. Şu anda ona yanıt verecek değerde görmüyorum."


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24