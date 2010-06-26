Kılıçdaroğlu, Başbakan'la görüşmeye hazır olduğunu söyledi

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörle mücadele konusunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşme teklifi gelmesi durumunda kendileri için bir sorun olmayacağını söyledi.



Antalya'daki Porto Bello Oteli'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kahvaltıda buluşan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazeteci, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in bugün bir gazeteye verdiği röportajındaki, "Mutlaka, siyasi partilerimizin değerli genel başkanlarının biraraya gelerek teröre karşı birlikte mücadele edildiği izlenimi vermelerinde büyük yarar olduğunu düşünüyorum" sözlerini hatırlattı.



Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Ortamı gerecek bir politika hiç izlemedim. Tam aksine sükuneti her zaman tavsiye ettim. Terör olayına karşı çıktım. Bu konuda ulusal bir politika izlenmesi gerektiği ihtiyacını belirttim. Ama Başbakan böyle bir görüşmeyi arzu ederse bizim açımızdan sorun yok" dedi.





Kırklareli valisinin sözleri



Kırklareli Valisi Cengiz Aydoğdu'nun, Abant Platformu'nda dün, "DP'nin 1950'de iktidara geldiğinde CHP'yi kapatıp, İnönü'yü de tarihteki huzurlu yere göndermemiş olması en büyük talihsizliktir" sözleriyle ilgili görüşlerinin sorulması üzerine de Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Bürokratik kadrolar siyasallaştıkça bu tür demeçleri almak şaşırtmıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin valileri, kaymakamları ve devletin diğer birimleri siyasallaştırması maalesef bu tür söylemlerin medyaya yansımasına da yol açıyor. Vali, valiğini yapmalı. Vali, hükümetin ve devletin temsilcisi. Tarihi sorgulamak valinin işi değil.



Gerçekten bu tür bir konuşma yapma ihtiyacını hissediyorsa o görevi bırakmalı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kadrolarına katılır ve siyaset yaparsa biz de kendisine yanıt veririz. Şu anda ona yanıt verecek değerde görmüyorum."





