T24 LogoT24 Logo
Politika

Kılıçdaroğlu: Başbakan'dan adım bekliyoruz ANKARA (A.A)

31 Ekim 2011 21:11

-Kılıçdaroğlu: Başbakan'dan adım bekliyoruz ANKARA (A.A) - 31.10.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupla ilgili beklentisi hakkında, ''Adım atmasını bekliyoruz. Kendi belediyeleriyle ilgili pek çok olay var'' dedi. Kılıçdaroğlu, Erdal İnönü'nün ölüm yıl dönümü nedeniyle Pembe Köşk'te düzenlenen anma törenine girişi sırasında gazetecilerin, Başbakan Erdoğan'a gönderdiği mektuba ilişkin sorularını yanıtladı. Mektubu Erdoğan'a yeni gönderdiklerini, kendisinin bir yanıt vereceğini de sanmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Ben yanıt vermesi için değil, bizim neler yaptığımızı kendisi bilsin, bizi suçlamasın, kendisinin neler yapması gerektiğini de bizi örnek alarak yerine getirsin. İstediğim buydu'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan'dan beklentisine yönelik soru üzerine de Kılıçdaroğlu, şu karşılığı verdi: ''Adım atmasını bekliyoruz. Kendi belediyeleriyle ilgili pek çok olay var. Elazığ ve Kayseri Belediyelerini daha önce örnek vermiştim. Bizim belediyelerle ilgili suçlamalarına karşılık biz hemen komisyonlarımızı kurduk, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Yani sorumlu bir siyaset anlayışını ortaya koyduk. Fakat Sayın Başbakan buna rağmen suçladı. Bizim neler yaptığımızı, belki Sayın Başbakan bilmiyordur. Biz kendisine aktardık ama sana rüşvet defterini gönderdim, sen hiçbir şey yapmadın, kasaya kilitledin. Öyle şey olur mu? O rüşvet defterinin gereğini yapmasını da Sayın Başbakandan bekliyoruz.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24