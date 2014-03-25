Kılıçdaroğlu: Başbakan'a uygun ülke Ömer El Beşir'in ülkesi Sudan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek "Ona uygun bir ülke buldum. Ömer El Beşir’in ülkesi Sudan" dedi.

Denizli Özay Gönlüm Meydanı’nda partisinin düzenlediği mitingde konuşan Kılıçdaroğlu bu yıl ilk kez oy kullanacak gençlere seslenerek "özgürlükten yana oy kullanın" çağrısında bulundu. Mitinge Genel Başkan Yardımcıları Adnan Keskin, Bülent Tezcan, Denizli Milletvekili İlhan Cihaner ile belediye başkan adayları katıldı.

Osman Nuri Boyacı ve Ramazan Çetin'in DHA'da yer alan haberine göre, Özay Gönlüm Meydanı’nda yaklaşık 20 bin kişiye seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililerin ''Başbakan Kemal'' sloganlarıyla konuşmasına başladı. Kılıçdaroğlu, “İnşallah o da olacak. İnşallah bir daha Denizli’ye Başbakan olarak geleceğim. Denizli 30 Mart’ta haramilerin, hırsızların saltanatını yıkacak, halkın iktidarını kuracak. Görüyorsunuz yağmur var. Yağmur bereket getirir. Hanımlar evlerinizi temizliyorsunuz bahar temizliği yapıyorsunuz. 30 Mart’ta bir bahar temizliği yapmaya hazır mıyız? Valla, Recep duyarsa küser. Bizi ilgilendirir mi? Ama O’nun ilgi alanı başka'' diye konuştu.

Mitinge katılanların “Hırsız Tayyip” sloganları üzerine Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kaçacağı ülkeyi de bulduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “CHP’nin iktidarında o yurtdışına kaçacak. Bakın buraya yazıyorum. O’na uygun bir ülke buldum. Ömer El Beşir’in ülkesi Sudan. Sudan’a Ömer El Beşir’in yanına kaçacak. Katliam yapmaktan uluslararası mahkemede yargılandı ve mahkum oldu. Gencecik binlerce çocuğu öldürdü, yolsuzluk yaptı. Gelsinler yan yana konuşsunlar. O diyecek ki; ben şu kadar götürdüm. O diyecek ki; seninki hikaye ben 85 milyar avro götürdüm. Birbirlerine anlatsınlar. Nereye giderse gitsin onu getireceğim ve bağımsız mahkemelerde yargılanmasını sağlayacağım. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Başçalan bana dava açmış. “Bana niye hırsız diyorsun' diye. Valla ben demiyorum ya meydanları görüyorsun. Sanıyor ki; dava açınca ben korkacağım, ondan çekineceğim. Sen ayakkabı kutusundan korkan Başbakansın. Umudumuz gençler. Düşüncesini 140 karakterle anlatan gençlerin tweetinden korkan bir Başbakan gördünüz mü? Ama o korkuyor. Diktatörler korkar olurlar. Bizim gençlerimiz taşı çıksa suyunu çıkarır. Ama tweetin suyunu çıkarmadı. Yasak getirdi, deldik. İstediğin kadar getir. CHP iktidarında konuşan Türkiye kuracağız” diye konuştu.

‘Herkesin aile sigortası olacak’

CHP tarihinde ilk kez 53 kadın belediye başkan adayı olduğunu, gelecekte kadın aday sayısının daha da artacağını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, “Kadının eli bir yere değerse orada temizlik kendiliğinden gelir. Siyasette de inşallah temizliği sizler yapacaksınız. Sizin başörtünüz üzerinden “Başçalan” siyaset yapıyordu, elinden aldım onu. İster başı açık, ister başı kapalı, tüm kadınların benim başımın üstünde yeri var. CHP iktidarında geliri olmayan veya asgari ücretin altında olan her ailenin sigortası olacak. Kadının hesabına asgari ücret üzerinden parası yatırılacak. Kadın gidecek parasını çekecek. Bu benim bu ülkeye vaadimdir. Hiçbir çocuk CHP iktidarında yatağa aç girmeyecek. Namerde muhtaç olmayacak. Sosyal devletin koruması altında olacak” dedi.

‘Gençler oyunuzu özgürlükten yana kullanın’

Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Siz hiç bu Başçalan’ın işsizlikten bahsettiğini duydunuz mu? Bilal oğlan dahil tüm sülalenin işi. Alın teriyle para kazanma işi değil para istifleme işi. Haram para. Bu seçimde ilk kez 2.5 milyon genç sandık başına gidecek, ilk kez oy kullanacak. Gençler bu seçimde ya özgürlükten yana rahatlıktan yana, ya diktatörden yana oy kullanacaksınız. Gençlere açıkça söylüyorum, özgürlükten yana oy kullanın. Düşünceni açıkla, gençlerin düşüncesini özgürce açıklamasının güvencesi ben olacağım. Hiç endişe etmeyin. En geç iki yıl içinde tüm üniversite öğrencileri yurtta kalacak. O yurtta, bu yurtta değil. Huzur içinde okuyacaklar”

‘Çalışan emekliden kesinti yapılmayacak’

Çalışan emeklilerden kesinti yapılmayacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Esnaf kardeşim. Siz AKP’ye oy veriyorsunuz. Saygı duyuyorum ancak şunu da bilin. Esnaf devlete yük olmaz. Esnaf devletin gözbebeğidir. Çiftçiye de sözüm mazot 1 buçuk lira olacak. Çiftçi kardeşim seçimde elini vicdanına koy ve öyle hareket et. Türkiye güzel bir ülke. Her şeyi var, tek şey eksik temiz iktidar. Ben bunları söyleyince Başçalan şimdi söyleyemiyor, bir zamanlar söylüyordu. “Parayı nereden bulacaksın?' Türkiye büyük ülke. Gürcistan’da petrol yok bizde de yok. Orada mazotun litresi 2 lira bizde 5 lira. Çiftçi kardeşim yarın sandığa gideceksin. Elini vicdanına koy ve düşün. Neden bana dünyanın en pahalı mazotu satılıyor diye. Birileri malı götürüyor, faturayı sana kesiyor. Bu ülkede para var, eksik olan temiz iktidar” diye konuştu.

Kendisinin hükümeti eleştirdiği için AKP'li vatandaşların alınmamasını isteyen Kılıçdaroğlu, “30 Mart’ta gerekeni yapacağız. Ben hükümeti eleştiriyorum diye AKP’liler üstlerine alınmasınlar. Herkes istediğini yere verebilir oyunu. Sadece vicdanlı olsunlar. Düşünsünler ki yolsuzluk, yasaklar ve yoksullukta geldiğimiz noktaya baksınlar. Ahlak adalet milletin vicdanı demektir. Adalet kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur bütün kainat onun etrafında döner. Biz adalete, ahlaka hasretiz. Size de bana da görev düşüyor. Gün birlik, cumhuriyetimize, bayrağımıza, demokrasimize sahip çıkma günüdür. Bir yurttaşı ikna edin. Artık bölünmeyelim, ayrışmayalım” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan’la ve diğer ilçe belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı, karanfil attı. Kılıçdaroğlu, mitingin ardından Uşak’a gitti.

