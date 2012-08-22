Kılıçdaroğlu, Başbakan'a taziye ziyaretinde bulundu

Başbakan Erdoğan'ın Rize'nin Güneysu İlçesi'nde yaşayan teyzesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in annesi vefat etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın teyzesi Meliha Er’in evine taziye ziyaretinde bulundu.

A Haber Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Er'in annesi olan Erdoğan'ın teyzesi Meliha Er 67 yaşındaydı.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Meliha Er'in bugün Rize Şeyh Camii'nde ikindi üzeri kılınacak cenaze namazının ardından Pazar Köyü’nde toprağa verileceği öğrenildi.

6 çocuk annesi Meliha Er'in, hayatını kaybetmeden önce bayram nedeniyle ziyaretlerde bulunmak amacıyla evinden çıkıp bir otomobile binmek istediği sırada fenalaştığı belirtildi.

Başbakan Erdoğan 7 Ekim 2011'de de annesini kaybetmişti.

Erdoğan aynı gün Gaziantep ve Rize'ye gidiyor

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Erdoğan önce Gaziantep'e giderek bombalı saldırıda hayatlarını kaybeden vatandaşlar için düzenlenecek cenaze törenine katılacak. Erdoğan, daha sonra yaşamını yitiren teyzesi Meliha Er'in cenaze törenine katılmak için Rize'nin Güneysu İlçesi'ne gidecek.



Bakan Şahin'in annesi vefat etti



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bombalı saldırının ardından Gaziantep'e incelemelerde bulundu. Şahin, dün de bombalı saldırı kurbanı 12 yaşındaki Sena Büyükkonuk'un cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninde gözyaşlarını tutamayan Şahin'e o dakikalarda acı bir haber daha geldi. Bakan Şahin'in hastanede tedavi gören 64 yaşındaki annesi Perihan Kıymık, kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

İki yıl önce kalp ameliyatı geçiren Perihan Kıymık, kalp damarlarındaki tıkanma nedeniyle 13 gündür Gaziantep Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nde tedavi altında bulunuyordu. İkisi kız 3 çocuk annesi olan Perihan Kıymık, tedavi edildiği Yoğun Bakım Ünitesi’nde dün saat 14.30 sıralarında yaşamını yitirdi.

Gaziantep’te bomba yüklü aracın patlatılması nedeniyle oluşturulan kriz masasının başında bulunan Bakan Şahin, annesinin ölüm haberini alınca hastaneye gitti.

Perihan Kıymık’ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.



Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün vefat eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın teyzesi Meliha Er’in evine taziye ziyaretinde bulundu.

Rize merkeze bağlı Pazarköy Köyü Aktepe Mahallesi’ndeki eve gelişi sırasında Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Meliha Er’in çocukları Ankara Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürü Recep Ali Er, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi Ali Yaşar Er, A Haber Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Er, Danıştay Üyesi İbrahim Er, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal ve Kültürel İşler Dairesi Başkanı Adnan Er, Fatih Sultan Er ile Ak Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün karşıladı. Cengiz Er ile bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, aile üyelerine başsağlığı diledi. Daha sonra diğer yanında oturan Danıştay üyesi İbrahim Er’e dönerek, "Annenizin vefatı sırasında burada mıydınız?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Adli tatil olduğu için buradaydım" yanıtını aldı. CHP Rize İl Başkanı Mehmet Aslankaya ile yaklaşık 15 dakika evde kalan Kılıçdaroğlu, aile üyeleriyle sohbet etti.

Bu arada evin çevresinde Güneysu Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından yol düzenlemesi ve çakıl serilmesi çalışmalarının yapıldığı, TEDAŞ ekiplerinin de sokak aydınlatmalarını yenilediği gözlendi. Sağlık ekiplerinin bir ambulans eşliğinde beklediği evin önünde stand açan Çaykur da taziyeye gelenlere çay ikram etti.