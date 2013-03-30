Kılıçdaroğlu: Başbakan eyaletin ne olduğunu bilmez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediyesi hizmet binası açılışına katıldı. Batı Ataşehir'deki programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de katıldı.

Pınar Çıtak koygun ve Haluk Atalay'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açılış öncesi burada bir konuşma yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerden bahsederek, "O meydanlara gökdelen dikersin yandaşlarına verirsin. Belki Recep Tayyip Erdoğan seni milletvekili seçer. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Adı üstünde halkın partisiyiz. İster muhtar olalım ister belediye başkanı ister belediye meclisi üyesi olalım ister genel başkan ister genel başkan yardımcısı... Tek bir ortak hedefimiz vardır halka hizmet etmek. Halka hizmet eden hakka hizmet eder. Şöyle bir algıyı yerleştirmek istiyorlar CHP' li belediyeler çalışıyor kimler çalışıyor AKP'li belediyeler hizmet mi görmek istiyorsunuz gelin CHP'li belediyelere İstanbullu nefes almak isterse yeşil alan görmek isrerse CHP' li belediyelerin olduğu yerlere gider" dedi.

'Haracanan para 1 trilyon 700 milyar dolar'

Kemal Kılıçdaroğlu, "Aydın olmak kolay değildir. Aynı zamanda bedel ödemektir. Aydın olmak toplumun meşalesi demektir. Bütün baskılara insanca direnmek ayarında olmak düşüncesini özgürce dile getirmek demektir. Aydın olmak hapishanelerde hangi görüşten olursa olsun her türlü baskıya direnmek demektir. Aydın olmak budur. Bu ülkenin aydınları sözde aydınları sesini kesip oturuyorsa onlara aydın demek bizim kitabımızda yoktur. Siyasi iktidarın baskılarına boyun eğmek ' Emredersiniz demek' bizim kitabımızda yoktur. Aydın bu değildir. Bu ülkede askeri darbeler döneminde binlerce faili meçhul oldu. Faili meçhulleri aydınlatmak kimin görevi ? Devletin değil mi? Ama en az sekiz kez faili meçhul cinayetler aydınlatılsın diye TBMM'ye önerge verildi ama reddedildi. 34 yurttaşımız Uludere'de yabancı topraklarda katledildi. Ne diyordu Recep Tayyip Erdoğan, 'Ankara'nın karanlık dehlizlerinde bu dosyanın kapanmasına izin vermeyiz' diyordu. Ne yaptılar? TBMM'nin kapalı dehlizlerinde AKP oylarıyla dosyayı kapattılar. Gündemde tutan kim, insan haklarını arayan kim? CHP'liler demokrasi sadece 4 yılda bir oy kullanmak değildir hesap sormaktır ödediğiniz vergilerin hesabını soracaksınız. Son 10 yılda borçlanmayla özelleştirmelerle vergilerle AKP hükümetlerinin harcadığı para 1 trilyon 700 milyar dolardır. Bu parayla ne yapıldı bu ülkeye? Yeni bir Türkiye kurulurdu bu parayla. Bir avuç yandaş hayatından memnun. O zaman demokrasilerde ana muhalefet partisinin hesap sorduğu kadar yurttaş olarak sizin de hesap sorma hakkınız var. Bunu kullanacaksınız ki demokrasiyi taçlandıralım. Onun için 4 yılda bir sandığa gitmek yetmiyor" diye konuştu.

'Kalemini satan gazeteciye biz gazeteci demeyiz'

Demokrasinin aynı zamanda basın özgürlüğü olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Demokrasi aynı zamanda basın özgürlüğü demektir. Türkiye'de basının özgür olduğuna inanan bir arkadaşım el kaldırabilir mi acaba? Basın özgür değil mi? Basının özgür olmadığı bir ülkede halkın doğru haber alma hakkı olmaz. Vatandaş doğru haberi özgür medyadan alır bağımsız medyadan alır. Eğer bir medya patronu gidip benim yazarlarımdan mennun musunuz kimi istiyorsunuz derse, o da şunu yap bunu yap derse bu medyaya özgür medya denir mi ? O nedenle hep beraber mücadele edeceğiz. Hangi görüşten olursa olsun önemli olan gazetecinin özgürce yazmasıdır. Biz hiçbir zaman bizi şu köşeyazarı eleştiriyor diye bakmadık ama aynı şeyi iktidarın da yapması gerekir. Medyadaki kalemler ağırlıklı olarak kalemini satmayan ödün vermeyen gazeteciler elbette ki saygımız vardır ama kalemini satan gazeteciye biz gazeteci demeyiz. Kimse kusura bakmasın" dedi.

'Ders vermek zorundayız'

Kılıçdaroğlu, "Ülkenin en temel sorunları konusunda parlamentoyu adres gösterdik. Gelin oraya Türkiye'nin en zor sorunlarını orada çözelim dedik. Kim söyledi? CHP söyledi. Kimler reddetti? Bizim dışımızdaki partiler reddetti. Ülkenin geleceğinden yurttaşlarımız kaygı duyuyorlar. Acaba bu hükümet huzuru güveni egemen kılacak mı diye soruyorlar. Türkiye'nin bölünmesinden kaygı duyuyorlar. Ataşehir'den bütün Türkiye'ye sesleniyorum hiç endişelenmeyin CHP olduğu sürece bu ülkede birliği ve bütünlüğü sağlama güvencesi mutlaka vardır. Birliğin bütünlüğün sağduyunun adresiyiz. Çünkü bizim ortak paydalarımız var bayrağımızı ülkemiz Mustafa Kemal Atatürk 'ümüz bizim ortak paydamız. Özgürlük talebimiz bizim ortak paydamız. Bir ülkenin üniversiteleri konuşmazsa baskı olursa o üniversiteler bilim yuvası olabilir mi? Bilim üretebilir mi? O zaman yapmamız gereken birşey var. Önce yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisine bir ders vermek zorundayız. Aklını başına alsın. Bu dersi sizler vereceksiniz. Bunun için geçmişte Demokrat Parti'ye, Anavatan Partisi'ne, Doğru Yol Partisi'ne, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verenler bütün yurttaşlarımı Türkiye'nin birliği bütünlüğü için, özgürlüğü için, CHP bayrağı altına bekliyorum. Gelin el verin Türkiye'yi çağdaşlığa ulaştıralım. Gün ayrılık günü değildir birlik olma günüdür" diye konuştu.

'Özgür bir anayasa, Türk milleti kavramının...'

Konuşmasında eyalet sisteminden söz edildiğinden de bahseden Kılıçdaroğlu, "Eyaletlerden söz ediliyor. Kim söz ediyor? Recep Bey. Sorsanız eyaletin ne olduğunu bilmez. Ülkenin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz neden hukukun üstünlüğü diyoruz. Biz neden parlamentoyu adres gösteriyoruz, barış ve özgürlük diyoruz? Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'yi yarı açık cezaevine döndürdü. Kimse hükümeti eleştiremiyor. Korkmayın arkanızda bir CHP'li olacaktır" dedi.

Konuşmasında yeni anayasadan da bahseden Kılıçdaroğlu, "Bize soruyorlar anayasa nasıl yapılacak diye. Özgür bir anayasa, YÖK'ün olmadığı bağımsız yargının olduğu Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetine uygun olarak Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun eski haline getirilmesini istiyoruz. Atatürk'ün kurucu ve önder rolünün Türk milleti kavramının anayasanın başlangıç bölümünde olmasını istiyoruz" diye konuştu.

'Savaştan mı barıştan mı yanasınız dediler'

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizi bölüyorlar sonra yönetmeye kalkıyorlar. CHP sanmayın ki sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'yle mücadele ediyor. CHP, AKP devletiyle mücadele ediyor. Hakimiyle savcısıyla mücadele ediyor. Karabükte il özel idaresinin aracıyla neler yapıldığını girin internetten öğrenin. Devletin resmi arabasıyla kendilerine yandaş kazandırmak için vatandaşın nüfus cüzdanını alıyorlar. İnsanda biraz ahlak olur. Bunlarda hiçbirisi yok. Onun için hepimize görev düşüyor. Hepimiz çalışacağız inadına çalışacağız inadına CHP'yi iktidar yapacağız. CHP bütün dünyaya saygın bir devleti yeniden kazandıracak. Kimsenin önünde diz çökmeden, parmakla çağrılan bir Dışişleri Bakanı olmayacak. Biz çağdaş Türkiye'nin partisiyiz. Biz özgürlüğü ve demokrasiyi savunan bir partiyiz. 'Siz barıştan mı savaştan mı yanasınız?' dediler. Biz demokrasiden özgürlükten yanayız. 16 maddelik demokrasi manifestosunu açıkladık. Her alanda özgürlüğü savunuyoruz. Demokrasiden ve özgürlükten aydınlık insanlar hiç kaybetmediler ve hiç kaybetmeyecekler" diyerek sözlerini noktaladı.

Ardından Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının açılışını yaptı. Açılıştan önce Kılıçdaroğlu sahneden beyaz güvercin uçurdu. Kılıçdaroğlu daha sonra belediye binası içinde düzenlenen 'Fotoğraflarla Nazım Hikmet' konulu sergiyi gezdi.