Kılıçdaroğlu: Balyoz zanlısı müsteşarlıkta ne arıyor

T24-

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada “Balyoz Darbe Planı” ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, planı hazırladığı öne sürülen kişiler arasında Kudret Bülbül isimli kişiye dikkat çekti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



“Balyoz soruşturmasındaki belgelerin birinde Kudret Bülbül diye bir isim var. Bu kişi Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Yardımcılığı’nda görev yapıyor.



Kimdir bu kişi? Neden Başbakan’ın özel koruması altındadır?"

BÜLBÜL KİMDİR?

Balyoz Planı ile ilgili soruşturmada, İstihbarat Başkanı Kurmay Albay İzzet Ocak'ın imzasına açılan Ek-M (Personel) belgesinde "1'inci Ordu Komutanlığı Güvenlik Harekât Planına Ek-M Lahika-2 İstanbul ve Çevresi Şehirlerde İltisaklı 1'inci Öncelikli Sivil Kişiler" başlıklı bir liste ele geçirildi. Liste, askeri literatürde "iltisaklı" yani bağlantılı, yandaş sivillerin isimlerinden oluşuyordu. Darbe yandaşı kişilerin detaylı açık kimlikleri de listede yer alıyordu. İşte Kudret Bülbül'ün ismi de bu listedeki 224'üncü sırada bulunuyordu. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı'nın iki yardımcılık koltuğundan birine Balyoz Darbe Planı'ndan çıkan listelerde "iltisaklı" olarak adı geçen Doç. Dr.Kudret Bülbül atanmıştı. İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın Kırıkkale Üniversitesi rektörlüğü döneminde araştırma görevlisi olan Kudret Bülbül, "Doğu Siyasal Düşüncesi" ve "Siyaset Bilimi" alanlarında uzman.





Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu'nda, Libya'ya düzenlenen operasyonu da değerlendirdi.



Libya'ya karşı yürütülen hava operasyonları ve füze saldırısı sonucunda büyük ölçüde askeri hedeflerin bertaraf edildiğinin söylediğini, ancak çok sayıda sivilin öldüğünün de bilindiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Bu nedenle CHP, askeri harekatın derhal durdurulmasını arzu eder'' dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, biraz geç de olsa Libya lideri Muammer Kaddafi'yi eleştirdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Hangi Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, hangi çağdaş ülkenin başbakanı veya herhangi bir siyasetçisi, bir diktatörden insan hakları ödülü almıştır? Tek örneği vardır; Recep Tayyip Erdoğan. Bizim bir isteğimiz; o ödülü sakın Başbakanlık makamında tutmasın, evine götürsün. Televizyonlarda zulmü, baskıyı izlerken ödüle baksın, 'ben bunu nasıl aldım' diye hayıflansın. Belki vicdanı sızlar'' diye konuştu.

