Kılıçdaroğlu: Bahçeli eleştirdi diye 'dönemini inceleteceğiz' deniliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında Devlet Bahçeli hakkında soruşturma açılması tartışmasına ilişkin olarak, "Sağlıklı çalışan bir demokraside siyasal iktidar şantaj yapmaz. Sayın Bahçeli eleştirdi diye, "Senin dönemini inceleteceğiz" diyor. Aklın başına yeni mi geldi? Şantaja asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Sağlıklı çalışan bir demokraside siyasal iktidar şantaj yapmaz. Sayın Bahçeli eleştirdi diye, "Senin dönemini inceleteceğiz" diyor. Aklın başına yeni mi geldi? Şantaja asla izin vermeyeceğiz. Yolsuzluktan beslenen, yolsuzluğu araştıramaz. Sen daha bu millete mal varlığınıın hesabını vermedin. Hesap vermesi gereken adam hesap soracakmış. Sen önce bu millete kul hakkının hesabını ver.

Öğrencileri, gazetecileri, avukatları hapse atacaksın, siyasal partilere şantaj yapacaksın. Sevsinler senin demokrasi anlayışını.

Buradan bir soru sormak isterim. Recep Tayyip Erdoğan hangi ülkenin başbakanı? Diyebilir mi acaba "Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıyım." Türkiye Cumhuriyeti'ni siliyor. O bakanlıktan siliyor, vali de valilikten siliyor. Bu cumhuriyet, sen Rize'den yırtık ayakkabıyla buraya geldin, seni başbakan yaptı. Kayseri'de küçük bir esnafın oğlu olan Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanı yaptı. Tunceli'de küçük bir memurun oğlunu CHP genel başkanı yaptı.

Takiyye kültüründen gelenler en yakınındakilere bile ihanet eder. Erbakan'ın önünde diz çöküyorlardı, arkasından hançerlediler. Aynısını Türkiye Cumhuriyeti'ne yapmaya çalışıyorlar.

Bize soruyorlar. Barışa neden destek olmuyorsunuz? Barışı istemeyen mi var. Huzur istiyor musun? Evet istiyoruz. Neyi destekleyeceğiz? Senin başkanlık sistemi için yaptığın çalışmalara mı destek vereceğiz. Avucunu yalarsın Sayın Başbakan."