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Politika

Kılıçdaroğlu: Aziz Yıldırım'a büyük haksızlık yapıldı

Kılıçdaroğlu, şike olaylarını parti olarak yakından takip ettiklerini vurgulayarak, “ Aziz Yıldırım 'a büyük bir haksızlık yapıldı” diye konuştu

10 Mayıs 2012 23:52

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, futbolda şike iddialarına yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a "büyük haksızlık" yapıldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu , partisinin Bitlis il kongresine katıldıktan sonra, Muş'a geldi. CHP Muş İl Başkanlığı tarafından verilen yemeğe katılan Kılıçdaroğlu , burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bitlis'in en düşük oy aldıkları illerden biri olduğunu, buna karşın il kongresine katılmaktan dolayı mutlululuk duyduğunu ifade etti. 
 
Kılıçdaroğlu , “Bitlis'in, bölgenin ve ülkenin sorunları var. Olabildiğince kendi çözümlerimizi anlattık. Partimize ve şahsıma gösterilen ilgiden dolayı son derece mutluyum. Umuyorum Bitlis'te gördüğümüz ilgi, aşama aşama diğer illere de yansır” dedi. 
 
Gazetecilerin futbolda şike ve teşvik primi iddialarını sorduğu Kılıçdaroğlu, olayları parti olarak yakından takip ettiklerini vurgulayarak, “ Aziz Yıldırım 'a büyük bir haksızlık yapıldı” diye konuştu. 
 
Hafta sonu Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak süper final karşılaşmasıyla ilgili soruya da Kılıçdaroğlu, “Ben Fenerbahçeliyim ama centilmenliği asla sporun dışına itmemeliyiz. Güzel, başarılı ve heyecan dolu bir maç olmasını isterim. Kim güzel oynarsa onun şampiyonun olmasını istiyorum” ifadesini kullandı. 
 
 

'Başkanlık sistemi tartışmaları yapay'

 
 
Bir gazetecinin “başkanlık sistemi” tartışmalarıyla ilgili sorusu üzerine Kılıçdaroğlu , “bunun yapay ve Türkiye'nin gündeminde olmayan bir tartışma” olduğunu kaydetti. 
 
Kılıçdaroğlu , “Gidin Muş'ta başkanlık sistemi nedir diye sorun? Yani Türkiye'nin, halkın gündeminin, halkın elinden almanın bir yoludur bu. Bunu doğru bulmuyorum” diye konuştu.

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