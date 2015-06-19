Kılıçdaroğlu: Azınlık hükümetinin son seçenek olması gerekir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye "Birlikte hükümet kuralım, Başbakan sen ol” çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çağrı yaptık. Dolayısıyla söylenecek fazla bir şey yok. Öncelik Türkiye'dir. Türkiye'nin çıkarlarını düşünerek bu çağrıyı yaptım" dedi. Sayın Bahçeli'den bir yanıt geldi mi?" sorusuna ise "Hayır henüz daha bir şey gelmedi" dedi.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Kocatepe Camisi'ndeki cenaze namazına katılmak üzere Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanlığı için CHP'nin adayının belli olup olmadığı sorusuna da "Hayır" yanıtını verdi.

"Önemli olanın hangi partinin, hangi parti ile koalisyon yapacağı değil, hangi ilkeler etrafında koalisyon yapılacağı olduğunu" söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin ilkelerini 14 madde halinde açıkladığını hatırlatarak, "Diğer siyasal partiler de ilkelerini açıklarlar, sonra bakarız hangi partilerin ilkeleri birbiriyle benzeşiyor veya yakın, oturur onlar kendi aralarında konuşurlar ve hükümet kurarlar" dedi.

Kılıçdaroğlu, azınlık hükümetine ilişkin soru üzerine de "Azınlık hükümetinin son seçenek olması gerekir" değerlendirmesinde bulundu.