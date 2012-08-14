Kılıçdaroğlu: Aygün'ün böyle rahatlıkla kaçırılması akıl alacak gibi değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün PKK tarafından kaçırılmasına ilişkin olarak, “Sayın Başbakan Erdoğan diyorlar ki ülkenin her metrekaresine hâkimiz. Eğer böyleyse o zaman neler oluyor. Bir milletvekili böyle nasıl alınıp rahatlıkla götürülüyor, kaçırılıyor. Akıl alacak gibi değil” dedi.

Kılıçdaroğlu bu açıklamaları Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Metehan Demir'e yaptı. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

‘Beklenen olaydı?’ ne demek

- “Sayın Başbakan beni aradı. Yakından takip ettiklerini söyledi. İçişleri Bakanı’yla da konuştuğunu anlattı. Ama samimi inancımı sorarsanız, hükümetin çözüm üretecek hali yok. Milletvekilimizin kaçırılacağına dair önceden bir duyum almadık. Ama kafamızı kurcalayan başka bir şey var. Erdoğan’ın kullandığı üzerinde durulması gereken bir ifade. Yani, ‘Beklenen bir olaydı’ açıklaması, acaba bu ne anlama geliyor? ‘Hükümetin bir bilgisi bir duyumu vardı’ bunu mu demek istedi? Başbakan bize bu sözüyle ne demek istediğini açıklamalı. Acaba Başbakan, Şemdinli olaylarının sonucunda elde edilen bir ihbar vardı ve bizimle paylaşmadı onu mu demek istiyor.

'Valiyi suçlamak istemiyorum'

- Tunceli Valisi’ni de çok fazla suçlamak istemiyorum. Mülki amirlerin işine saygı gösteriyoruz. Ama milletvekilinin bu kadar kritik bir bölgede izlenmesi, böyle bir riskle başbaşa bırakılmaması gerekirdi. ‘PKK Facebook’tan öğrenmiş. Bize haber verilmedi’ gibi bahaneler devlete yakışmaz. Milletvekili oradaysa gerekeni yapacaksınız.

'Toplantı milli bir görev'

- Meclis’i toplantıya çağırdık, çünkü bu bir milli görev. Terörün çözümü öncelikle bu kutsal çatının altında yatar. Diğerlerinin gelip gelmemesi önemli değil. Biz millete bu çatının altında bu iradeye saygılı bir parti olarak orada olacağımızı göstereceğiz.

Eşim zaten Ankara’daydı

Eşimin, Hüseyin Aygün’ün kaçırılmasında asıl hedef olduğunu söyleyenler var. Aslında onun kaçırılmasının planlandığını iddia edenler var. Ben bunların hiçbirine itibar etmiyorum, tamamen spekülasyondur. Eşim zaten Ankara’daydı. O nedenle iddiaların hepsi boş.”

Kılıçdaroğlu’na telefon

Başbakan Tayyip Erdoğan, “Bir telefon bile etmedi” eleştirilerinin ardından CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün kaçırılmasıyla ilgili olarak dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradı. Başbakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Başbakan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na, “Olayı şiddetle kınıyorum. Olayı, güvenlik birimleri ve ilgililer takip ediyor” mesajını iletti.

Koç: Gecikti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç da dün düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Başbakan Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu (dün) 12.00-12.30 civarında aradı. Dün akşam (önceki akşam) Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın TBMM Başkanı, Sayın Genelkurmay Başkanı aramışlardı. Sayın Başbakan gecikerek bu aramayı yaptı.”

'Hedef o değildi'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, PKK’nın asıl hedefinin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu olduğu iddiaları için “Sayın bayan Kılıçdaroğlu, babasının ölüm yıl dönümünde mezarının başında onu anmak için memleketindeydi. Daha sonra salimen Ankara’ya döndü. Böyle bir süreç bize intikal etmedi. Bazı gazetelerde, köşe yazılarında konu edilmiş vaziyette ama bizim böyle bir olayla doğrudan bilgilendirmemiz yok” dedi. Koç, MYK sonrası düzenlediği basın toplantısında, kaçırılan Hüseyin Aygün’ün serbest bırakılacağına yönelik bazı iddialar anımsatıldığında, “Sayın Vali ile bölgedeki arkadaşlarımız görüştüler henüz bu konuda doğrulanmış bir haber söz konusu değil” diye konuştu. Koç, şöyle devam etti: “Başbakan ve iktidar konunun vahametinin üzerini örtmeye çalışıyor. PKK 1990-2010 arasında, 154 yurttaşımızı kaçırdı. Son 1 yılda 145 kişinin kaçırıldığını biliyoruz. Şu anda ellerinde 26 yurttaşımız tutulmaktadır. Kurtarma operasyonları düzenleniyor ama kurtarılan bir tek kişi bile yok. Meclis’in toplanması terör örgütünün propagandasına yarar diye ucuz, basit, sorumluluktan kaçan demagojik savunmalara sığınıyor. Başbakan’a hatırlatmak istiyoruz, aklınızı, hırslarınızın veya hiç tüketemediğiniz kinlerinizin önüne koymak zorundasınız. Meclis’ten kaçmamalısınız.”

'Tayyar vicdanını aldırmış'

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, CHP’li Hüseyin Aygün’ün PKK tarafından kaçırılmasının ardından Ak Parti Milletvekili Şamil Tayyar’ın Twitter’da yaptığı yoruma tepki gösterdi. İnce, Tayyar’ın, “PKK, CHP’li Hüseyin Aygün’ü misafir etmiş! Muhabbetiniz bol olsun” mesajı için, “Tayyar, vicdanını aldırmış” yorumu yaptı. İnce’nin açıklaması şöyle: “Milletvekilimizin kaçırılması üzerine açıklama yapan Başbakan, “Böyle şeyler bekliyorduk” dedi. Başbakan böyle şeyler bekliyorsa, beklenen bu gelişmelere karşı önlem almak zorundadır. Milletvekilimiz Hüseyin Aygün ve PKK tarafından kaçırılan askerlerimiz, kaymakamlarımız için bir an evvel harekete geçmelerini istiyoruz. Şamil Tayyar’ın ‘PKK, CHP’li Hüseyin Aygün’ü misafir etmiş! Muhabbetiniz bol olsun, olsun da millet bu numarayı yemez!’ mesajını büyük bir şaşkınlıkla okuduk. Anlaşılan o ki milletin değil Tayyip Erdoğan’ın vekili olan Şamil Tayyar, başarılı bir operasyonla vicdanını aldırmış.” CHP’li Haluk Koç da Tayyar’ın mesajıyla ilgili, “Twitter çıktı, mertlik bozuldu. Twitter’dan 2 satır yazacağına mert olan çıkar ortada söyler bunu, alır cevabını. Paraşütle milletvekili olanların kamuoyu duyarlılıklarını nasıl sömürdükleri ortada” dedi.

Neden Aygün!

Hüseyin Aygün’ün kaçırılmasına siyasilerden sert tepkiler geldi.

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Bu milli iradeye bir saldırıdır. Siyasi partilerin gösterdiği dayanışmayı çok takdir ediyorum. İnanıyorum ki en kısa zamanda milletvekili kurtarılacaktır. En önemli şey sağ sağlim kurtarılmasıdır.

- TBMM Başkanı Cemil Çiçek: Elbette üzücüdür, düşündürücüdür. Aynı zamanda kınanması gereken bir husustur. Kınıyorum. Bu millet iradesine, demokrasiye, Meclisimize saygısızlıktır. Neden Tunceli, neden Aygün, neden vekile karşı böylesine bir eylem gerçekleşmiş oluyor?

- CHP Bursa Milletvekili Turhan Tayan: Son yıllarda öğretmenler, korucular, erlerimiz, kaymakamımız kaçırıldı. Şimdi de milletvekili kaçırıldı. Başbakana soruyoruz: Çareniz nedir? Televizyonlara çıkıp herkese saldırmak, etrafı karalamak ve suçlamak çare ise sonuç nedir? 2002’de devraldığınız

Türkiye’de terör olayları sıfır noktasındaydı. Bugün ise PKK milletvekili kaçırıyor, İzmir Foça’da Mehmetçiği şehit ediyor.

- BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Parti olarak Aygün’ün sağ salim geri dönebilmesi için elimizden gelen insani desteği sunmaya hazırız. Her şeyden önce böylesi bir eylemi kabul edilemez buluyor, tasvip etmediğimizi belirtiyoruz. Aygün’ün zaman geçirilmeksizin derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz. Hükümet partisinden yapılan açıklamaları ibretle izlemekteyiz.

- MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural: CHP, bu eylem karşısında dik durup, belki de parlamentoda da yarınki toplantı çağrısını geri alarak, bu girişime karşı bir tepki ortaya koyabilir düşüncesindeyim. Olay, üzüntü ve endişe verici. Bu eylemler, terör örgütünün nasıl cüretkâr hale geldiğini göstermesi bakımından ibretlik. Hem AKP’yi hem CHP’yi uyarıyoruz. Terörle mücadelenin dimdik yanında durmalıyız. Terör örgütü, bir milletvekilini rehin almış olabilir ama bu milletin egemenliğini rehin alamayacak, Meclis’i yönlendiremeyecektir. Terör örgütüne karşı ‘barış masası kuralım’ diyenlerin aslında bugün kimin değirmenine su taşıdığını göstermesi bakımından bu olay ibretliktir.

Emniyet uyarmış: PKK’ya dikkat

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 81 ilin Emniyet Müdürlüğü’ne bir süre önce gönderdiği yazıda PKK’nın özellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nde alan hakimiyeti yaratmak için Ak Parti, CHP ve MHP’li milletvekillerini kaçırabileceği uyarısında bulunduğu belirtildi. Bu uyarı yazısında bir bakanın da adının verilerek, bu yönde çok duyarlı ve dikkatli olunması istendiği öğrenildi. Aygün’ü kaçıran PKK’lıların son bir hafta içinde özellikle Ovacık ilçesinde Ak Parti ve CHP’lilerin partilerinden istifa etmeleri yönünde söylenti çıkardığı belirtildi.

PKK: Kaçırdık

PKK’nın örgüte yakın internet siteleri aracılığıyla yaptığı açıklamada, Aygün’ün Tunceli-Ovacık yolunda ’gözaltına alındığı’ belirtilirken bölgedeki operasyonların durdurulması istendi. Açıklamada Aygün’ün kısa sürede salıverileceği belirtildi. Öte yandan Aygün’ü kaçıran 2 PKK’lıdan birinin kimliği tespit edildi. “Munzur Dersim” kod adlı 24 yaşındaki Can Söylemez’in örgüte 2010 yılında katıldığı belirlendi.