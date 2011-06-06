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Politika

KILIÇDAROĞLU AYDIN'DA OY İSTEDİ AYDIN (A.A) 

06 Haziran 2011 19:36

-KILIÇDAROĞLU AYDIN'DA OY İSTEDİ AYDIN (A.A) - 06.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bütün yurttaşlarımıza sesleniyorum: Sizin inançlarınızı sömüren, inançlarınızı siyasete alet eden Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyin, oyunuzu sizin inançlarınıza saygı gösteren halkın partisine, yani CHP'ye verin'' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Başbakan Erdoğan'ı eleştirdi. Aydınlılardan CHP'ye oy vermelerini isteyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Bütün yurttaşlarımıza sesleniyorum: Sizin inançlarınızı sömüren, inançlarınızı siyasete alet eden Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyin, oyunuzu sizin inançlarınıza saygı gösteren halkın partisine, yani CHP'ye verin. Biz hesap uzmanıyız. Bunun bir danışmanı vardı, Cüneyt Zapsu. Gitti Amerika'ya, Amerikalılara yalvardı, 'Aman ne olur Recep Tayyip Erdoğan'ı süpürmeyin, kullanın' dedi. Recep Tayyip Erdoğan, dış politikayı yürütemez. Dış politikayı, ülkesinin istikrarını savunamaz, çünkü Recep Tayyip Erdoğan, ülkeyi pazarlamakla görevli.'' Kılıçdaroğlu, çiftçiler gibi emeklinin de durumunun iyi olmadığını, emeklinin hayatından memnun olmadığını söyledi.  9 milyon emeklinin 9 milyonunun da oyunu isteyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Bu iktidarın döneminde, 9 yıllık dönemde emekliler hayatlarından memnun mu? Recep Bey diyor ki, 'Emeklinin cebi para dolu, emekliye para veriyoruz, yaz tatillerinde Kanarya Adaları'nda geçiriyor.' Sizin haberiniz yok öyle mi? Memnun değil misiniz? Millet mi doğruyu söylüyor, Recep Tayyip Erdoğan mı? Kim doğru söyler? Ben diyorum ki millet doğru söyler. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediklerine değil, milletin söylediklerine inanıyorum. 9 milyon emeklinin durumu iyi değil, bunu biliyoruz. Siz de onurlu bir yaşamı, halkın iktidarında sürdürün. Milli gelir artışından size de pay vereceğiz, intibak yasasını çıkaracağız, emeklilere söz veriyorum. Halkın iktidarında emeklinin de iktidarı olacak. Emekliden yana iktidar olacak. Emekli oluncaya kadar bu ülkenin kalkınmasına yaptığı katkıları, çalıştıklarını, alın teri döktüklerini biliyoruz, ama aldıkları aylıklarla geçinemediklerini de biliyorum. Halkın iktidarına yol açın ve CHP'yi iktidara taşıyın, iktidar yapın. Türkiye'de rahat bir nefes alsın.''

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