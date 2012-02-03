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Politika

Kılıçdaroğlu Auster'i Türkiye'ye davet etti ANKARA (A.A) 

03 Şubat 2012 13:10

-Kılıçdaroğlu Auster'i Türkiye'ye davet etti ANKARA (A.A) - 03.02.2012 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir mektup göndererek, ABD'li yazar Paul Auster'i Türkiye'ye davet ettiği bildirildi.  CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Auster'e bir mektup yazdığı belirtildi.  Kılıçdaroğlu'nun mektubu şöyle: ''Sayın Auster, bu mektubu, sizi, ilgi duyduğunuz ve eserlerinizin birçok kişi tarafından okunduğu, takdir edildiği Türkiye'ye davet etmek için yazıyorum. Türkiye başbakanının son açıklamaları toplumuzun zihniyetini yansıtmamaktadır. Türkiye'nin entelektüel ve edebi derinlik ve birikimi o bakış açısını çok aşar. Halkımız hayatın her alanında, herkes için ifade özgürlüğüne değer verir ve buna derinden bağlıdır. Sansür anayasamız tarafından yasaklanmıştır. Biz Türkiye'de demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne bağlıyız ve önceliğimiz ifade özgürlüğü ile basın üzerindeki bütün kısıtlamaları kaldırmaktır. Türkiye'yi ziyaretiniz buradaki özgürlük sevdalıları için büyük bir önem taşımaktadır. Bu, hapisteki çok sayıdaki gazetecinin serbest kalmaları yolundaki mücadelemiz açısından özellikle önemlidir.  Bu arada, ifade ve basın özgürlüğünün, bunun ne anlama geldiğini takdir eden bizler tarafından sonuna kadar kararlılıkla savunulacağından emin olabilirsiniz.''

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