Kılıçdaroğlu, Auster'e mektup yazdı

T24

CHP lideri mektubunda, "Başbakanın son açıklamaları toplumumuzun zihniyetini yansıtmamaktadır. Türkiye'nin entelektüel ve edebi derinlik ve birikimi o bakış açısını çok aşar" ifadesini kullandı.Mektubun içeriğini CHP basın birimi duyurdu. Kılıçdaroğlu, Auster'a yazdığı mektupta, "Türkiye'yi ziyaretiniz buradaki özgürlük sevdalıları için büyük bir önem taşımaktadır. Bu, hapisteki çok sayıdaki gazetecinin serbest kalmaları yolundaki mücadelemiz açısından özellikle önemlidir" ifadesine yer verdi.CHP lideri, mektupta, parti olarak ifade ve basın özgürlüğünü sonuna kadar kararlılıkla savunacaklarını da vurguladı.