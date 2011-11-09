-Kılıçdaroğlu: ''Atatürk'ü anmak, cumhuriyete sahip çıkmaktır'' ANKARA (A.A) - 09.11.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Atatürk'ü anmanın; cumhuriyete, demokrasiye, özgürlüklere, bağımsızlığa ve kimsesizlere bugün her günden daha fazla sahip çıkmak demek olduğunu'' belirtti. Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 73. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, ''Benim Naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır'' diyen Atatürk'ün saygıyla, minnetle, özlemle anıldığını ifade etti. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Biliyoruz ki Atatürk'ü anmak; cumhuriyete, demokrasiye, özgürlüklere, bağımsızlığa ve kimsesizlere bugün her günden daha fazla sahip çıkmak demektir. Bu nedenle AKP iktidarının kutlanmasını yasakladığı cumhuriyeti halkımızla birlikte coşkuyla kutladık. Bu nedenle millet olarak Van'a, Erciş'e sahip çıktık, yaraları hep beraber sardık, acıları dindirmeye çalıştık. Hem tasada hem kıvançta bir ve beraber olduğumuzu gösterdik. Bu nedenle Mehmetçiğin şehidini de gazisini de sınır boyunda canı pahasına vatanını koruma kararlılığındaki subayını da astsubayını da erbaşını da erini de bağrımıza bastık. Bu nedenle Mustafa Kemal'in 'Bağımsızlık ve demokrasi benim karakterimdir' anlayışını bayrak yaptık, cumhuriyetimizi bütün kurum ve kurallarıyla yaşatmak, demokrasimizi kökleştirmek, özgürlüklerimizi genişletmek, temel hak ve özgürlükleri sonuna kadar savunmak için söz verdik. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle, saygıyla, minnetle anıyor ve emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin sahipsiz olmadığını belirterek, saygılarımı sunuyorum.''