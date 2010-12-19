-KILIÇDAROĞLU AŞURE YEDİ ANKARA (A.A) - 19.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tuzluçayır'da bir gecekonduyu ziyaret etti. CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, partisinin 15. Olağanüstü Kurultayı'nın ardından bugün sabah saatlerinde Tuzluçayır Ege Mahallesi'nde Mehmet Karagöz'ün evine konuk oldu. Mahalleye gelişinde bazı vatandaşlar tarafından sloganlar ve alkışlarla karşılanan Kılıçdaroğlu'na, Gürsel Tekin eşlik etti. Karagöz'ün evinde ikram edilen aşureyi yiyen Kılıçdaroğlu, mahalledeki vatandaşlarla da sohbet etti ve sorunlarını dinledi.