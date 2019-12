-KILIÇDAROĞLU: ASKERLİĞİ 9 AYA İNDİRECEĞİZ ANKARA (A.A) - 12.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Askerlik süresini 9 aya indireceğiz, aşamalı olarak 6 aya kadar indireceğiz, daha küçük ama daha profesyonel olacak. Çocuğunuz üniversitede okurken yaz tatillerinde gidecek askerliğini yapacak, mezun olunca da askerliği bitmiş olacak'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisince Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısındaki konuşmasına, Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında işsizlik geldiğini ve çözümlerinin bulunduğunu anlattı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Mardin'de bulunduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Biz Mardin'deyken burada da bir sendika kadınları çağırmış, Başbakanı da çağırmış oraya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü diye... Ne anlattı o kadınlara merak ediyorum. Kaç işçi sendikalı olmak için çalıştı da işinden atıldı, taşeron altında kaçının emeği sömürüldü haberin var mı senin? Başbakanı çağırıyorlar bir de metin dağıtıyorlar 'şurada şu sloganı atın' diye. Bunların maskesini düşürüp yüzünü ortaya çıkaracağız. Bunlardan sendikacı olmaz. Yalaka takımından sendikacı olmaz, sendikacı yürekli olur... Tekel işçilerini alacaksın yerden yere vuracaksın, yüzüne biber gazı sıkacaksın, sonra sen Başbakan'ı çağıracaksın gel anlat diye. Sen önce o koltuktan kalk, işçinin hakkını savunmak istiyorsan o koltuğu gerçek sendikacıya bırak. CHP iktidarında taşeron işçiliğe son vereceğiz. Bütün sendikalar bütün işçiler bunu bilsin. Başbakanı çağır yalakalık yap adına da sendikacı de. Onun siyasi literatürdeki adı belli sarı sendikacı...'' İktidarın 9 yıldır ülkeyi yönettiğini, ancak işsizliği çözemediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Ama kendi takımlarının işsizliğini çözdüler, hepsinin altlarına 4 çeker aldılar, köşeyi döndüler. Din iman edebiyatı ile yaptılar bunu. En temiz duygularımızı sömürdüler. Din iman edebiyatı ile yola çıkanlar bizim en temel duygularımızı sömürenler kul hakkı yemekten de utanmıyorlar'' ifadelerini kullandı. Salonda Doğu ve Güneydoğu illerinden gelenler olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, ''Biz size özgürlük vaat ediyoruz, fabrika vaat ediyoruz onlar geldi hapishane vaat etti. Dünyada vatandaşına hapishane vaat eden Başbakan sadece Türkiye'de vardır. Sen zaten ülkeyi hapishaneye dönüştürdün'' dedi. Fabrikalar tütmedikçe işsizliğin çözülemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, bunun birden bire olmayacağını ancak kararlı politikalarla Türkiye'deki ekonomiyi canlandıracaklarını anlattı. Her organize sanayi bölgesinde yatılı meslek lisesi kuracaklarını bildiren Kılıçdaroğlu, burada öğrenim gören gençlerin işsizlik sorunu olmayacağını söyledi. İktidarlarında, İşsizlik Sigortası Fonu'nu geliştireceklerini belirten Kılıçdaroğlu, ''Memur arkadaşlarımız bir şeyi unutmasınlar: Size grevli toplu sözleşme hakkını verecek adres CHP'dir. Çünkü biz örgütlü toplumdan yanayız, toplum örgütlü oldukça daha güçlü olur'' dedi. Kılıçdaroğlu, iktidarlarında sendikasız medya çalışanı olmayacağını, gazetecinin haberinin arkasında ''adam gibi duracağını'' savundu. İktidardan beslenecek bir medya istemediklerinin altını çizen Kılıçdaroğlu, bazı medya kanallarında ise CHP karşıtı kasıtlı programlar düzenlendiğini söyledi. ''Eğer anket sonuçları yüzde 58 ise bize niye saldırıyorsunuz'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Korkuyorlar, halkın iktidarından korkuyorlar, korksunlar geleceğiz'' ifadesini kullandı. Başbakan'ın ''manşetine karıştığımız bir gazete var mı?'' dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, dün Türkiye Gazeteciler Federasyonunun düzenlediği toplantıda, Fatih Altaylı'nın Sabah gazetesinden ayrılırken yazdığı mektup örneğini tekrarladı. Kılıçdaroğlu, ''Bir tarafta onurlu bir gazeteci ve onun şahitleri diğer tarafta da 'biz bir manşete bile müdahale etmedik' diyen bu adam var. Yalaka medyanın haberlerinden etkilenmeyin. Siyasete çıkarken bir söz söyledim, 'her yerde halka doğruları söyleyeceğim', merak ederseniz sorun biz size doğru söyleyeceğiz. Yalaka medyanın haberlerinden kesinlikle etkilenmeyin...'' dedi. İktidarlarında siyasi ahlak yasasını çıkaracaklarını ve ''yetimin hakkını yiyenlerin parlamentoya girmesinin önüne set çekeceklerini'' belirten Kılıçdaroğlu, Siyasi Partiler Yasası'nı da değiştireceklerini bildirdi. Özel yetkili mahkemeleri kaldıracaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Yargıyı bağımsız kılacağız. AKP'nin savcıları var, CHP iktidarında Cumhuriyetin savcıları olacak. Halkın iktidarında kapınızı sütçü çalacak, bir süt bırakacak bir de özgür bir gazete bırakacak'' dedi. ''CHP statükocu, AKP değişimden yana'' şeklinde eleştiriler olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ekonomi politikalarından da bahseden Kılıçdaroğlu, hazırladıkları 3 boyutlu strateji ile her yıl yüzde 7 kalkınma hızını yakalayacaklarını, yine her yıl 800 bin kişiye istihdam yaratacaklarını söyledi. Ekonomiyi sıcak paraya değil, üretene çalışana teslim edeceklerinin altını çizen Kılıçdaroğlu, ''Cumhuriyetin 100. yılında yurt içi gayri safi milli hasılamızı 2,6 trilyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Kişi başına gelirimiz 31 bin 500 dolar olacak. İşsizlik oranını aşamalı olarak yüzde 6'ya kadar indireceğiz. Bizim hedefimiz Cumhuriyetin 100. yılında ilk ona giren bir ülke olacağız. Kimsenin korkmadan düşüncelerini özgürce dile getirdiği bir ülke. Halkına hesap vermeyi onurlu bir görev sayan siyaset kurumu. Hedefimiz bu, bu hedefler için burada toplandık. Ne kadar baskı gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin baskıya direneceğiz özgürlüğü savunacağız'' diye konuştu. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. Toplantının parti genel merkezinde de devam edeceği bildirildi.