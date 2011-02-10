Kılıçdaroğlu: Arıtman'ın Arap dünyasını tanıması gerek

T24 - CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın "Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Arap kadınları gibi olmak istemiyoruz” sözüne Ortadoğu-Arap ülkeleri gazetecileriyle görüşen CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Canan hanımı o bölgeye göndermemiz lazım. Arap dünyasını tanıması gerek.



Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Ortadoğu-Arap ülkeleri gazetecileriyle kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi. Toplantıya İran, Katar, Lübnan, Irak, Katar, Mısır, Kuveyt, BAE'deki bazı gazete, televizyon ve haber ajanslarının temsilcileri katıldı.



Toplantıda, Ortadoğu-Arap ülkeleri gazetecilerinin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun, alınan bilgiye göre, özellikle Irak'ın anayasasına, yönetimine, devlet yapısına saygılı oldukları vurgusunu yaptığı ifade edildi.



CHP'nin Ortadoğu ülkeleri ile iyi ilişkiler kurmasını istediklerini de vurgulayan Kılıçdaroğlu, bunun için laik devlet yapısına saygı ve Ortadoğu ülkelerinin topraklarında terör örgütlerinin yerleşmesine izin verilmemesi gerektiğini ön plana çıkardığı kaydedildi.



“Irak'ta güçlü bir muhalefet olmalı ama bu ayrışma değil bütünleşme temelli olmalı” dediği belirtilen Kılıçdaroğlu'nun, ayrıca “Biz kimseye ağabeylik yapmayız. Çünkü hepimiz eşit ülkeleriz. Halklarımız var. Birbirimizi dinleriz, fikirlerimiz aynı olmasa bile dinleriz. Ama ağabeylik de yakışmaz bu Arap ve İslam dünyasına saygısızlıktır” dediği de kaydedildi.



Toplantıda bir gazetecinin CHP İzmir milletvekili Canan Arıtman'ın, “Arap kadınları gibi olmak istemiyoruz” açıklamasını hatırlatması üzerine, Kılıçdaroğlu'nun da bu söylemi doğru bulmadığını belirterek, “Canan hanımı o bölgeye göndermemiz lazım. Arap dünyasını tanıması gerek” dediği bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin Ortadoğu'da temsilciliği olmadığını belirterek, “Temsilcilik yok ama daha yakın temas içinde olmak isteriz” dediği ifade edildi.





