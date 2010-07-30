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Politika

KILIÇDAROĞLU ARINÇ'I "KARİKATÜR DERGİLERİNE HAVALE" ETTİ ANKARA (A.A)

30 Temmuz 2010 10:16

-KILIÇDAROĞLU ARINÇ'I "KARİKATÜR DERGİLERİNE HAVALE" ETTİ ANKARA (A.A) - 30.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın sözlerine ilişkin olarak, ''Sayın Arınç'ı Leman ve Penguen dergilerine havale ediyorum'' dedi. Kılıçdaroğlu, yurt gezileri kapsamında Gaziantep'e giderken Esenboğa Havalimanı'nda beraberindeki gazetecilerin sorusu üzerine, Bakan Arınç'ın dün bir televizyon kanalının canlı yayınında kendisine ve CHP'ye yönelik sözlerini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, ''Sayın Arınç'ı Penguen ve Leman dergilerine havale ediyorum. Onu en iyi onlar anlar'' diye konuştu.

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