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Politika

Kılıçdaroğlu: Anlaşılan AKP Davutoğlu'dan memnun değil

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin yeni alternatif arayışlarına girdiğini söyledi

07 Mart 2015 22:05

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ​Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün milletvekili adaylığına yönelik olarak, "Anlaşılan AKP, Davutoğlu'ndan memnun değil" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Pursaklar ilçesinde çorap fabrikasını ziyaret etti, kendisini karşılayan basın mensuplarına 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle karanfil verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Akyurt ilçesinde çorap fabrikasını ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Abdullah Gül'ün milletvekilliği adaylığı ile ilgili açıklamaların hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "O benim ilgi alanıma girmiyor. AKP, öyle anlaşılıyor ki Davutoğlu'ndan çok memnun değil. Yeni alternatif arayışlarına girmişler" dedi.

 

'Bu iftiraları atanlarla hesaplaşacağız'

 

Milletvekili Umut Oran'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı iddia edilen mesajlaşmalar ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu, "Parti olarak bizim bir özelliğimiz var. Bize iftira edildiği zaman iftiranın peşine düşeriz ve onu yalanlamak için elimizden gelen her türlü çabayı gösteririz. Umut Oran ile ilgili gerçekten, özür dileyerek söylüyorum ama, çok aşağılık ifadeler, iftiralar atıldı, o da ilgili kurumlara başvurdu. Biz parti olarak hem büyükelçiliğe hem ilgili kurumlara başvurduk, onlardan da biz parti olarak yanıtını bekliyoruz.

Bu tür iftiralar yine atıldı. Bakın bizim tavrımız demokratik bir tavır. Atılan bir iftirayı açıkça çürütebiliyoruz, yargıya başvurabiliyoruz. Başvurmakta da kararlıyız. Bu iftiraları atanlardan hesabını soracağız. Benim merak ettiğim şu: Benzer iddialar, AKP yöneticileri hakkında ortaya konduğunda neden onlar ilgili kurumlara başvurmuyorlar? Çünkü iddiaların doğru olduğunu onlar da biliyorlar. İftiralar bize atıldığında biz bunu bütün belgeleriyle, dokümanlarıyla kanıtlıyoruz ve bunların yalan olduğunu söylüyoruz. Umut Oran ile ilgili bu iftiraları atanlar, o belgeleri düzenleyenler yargının önünde hesap vereceklerdir, bunun takipçisi olacağız. Hiç kimse merak etmesin, iftira ile uzun süre yol alınmaz" dedi.

 

'Davutoğlu'nun geçit verip vermemesi bizim için çok önemli değil'

 

CHP'ye kapatma davası açılacağı iddiaları ilişkin Başbakan Davutoğlu'nun 'Mağduriyet edebiyatı yapılmasın, biz böyle bir şeye geçit vermeyiz' sözlerine Kılıçdaroğlu, "Onun geçit verip vermemesi, bizim için çok önemli değil, biz hakkımızı her yerde, her ortamda ararız" dedi.

 

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