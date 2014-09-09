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Politika

Kılıçdaroğlu Anıtkabir özel defterine kurultay tarihini yanlış yazdı

CHP kuruluşunun 91'inci yıldönümünde bir heyet ile Anıtkabir'i ziyaret etti

09 Eylül 2014 17:30

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, partinin kuruluşunun 91. yıldönümü vesilesi ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde Anıtkabir’i ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin kurucu Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk ile ikinci Genel Başkanı İsmet İnönü’nün mozolelerine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Kılıçdaroğlu Anıtkabir özel defterine yazdığı mesajında 5-6 Eylül'de yapılan kurultay tarihini karıştırarak 4-5 Eylül olarak yazdı.

Cihan Haber Ajansı'nda yer alan ahbere göre, sabah saatlerinde gerçekleştirilen Anıtkabir ziyaretinde PM üyelerin yanı sıra Disiplin Kurulu üyeleri ve CHP’li belediye başkanları da hazır bulundu. Aslanlı Yol’dan 2 çelenkle gelen CHP heyeti, önce kurucu Genel Başkan Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defterini yazıp, imzaladı. 

 

5-6 Eylül'de yapılan kurultay tarihini yanlış yazdı 

 

Kılıçdaroğlu deftere, "Sevgili Genel Başkanım, 4-5 Eylül tarihlerinde 18. Olağanüstü Kurultayımızı bir demokrasi şöleni içinde gerçekleştirdik. Bugün 9 Eylül 2014, kuruluşumuzun 91. yılı. Devrimlerinin yılmaz savunucusu olan arkadaşlarımla birlikte huzurundayız. Hedef gösterdiğin çağdaş uygarlık mücadelemiz hep sürecek. Seni sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz sevgili genel başkanım. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı." diye yazdı.

 

Atatürk'ün ardından İnönü'nün mezarına ziyaret 

 

CHP heyeti, daha sonra Anıtkabir alanında bulunan ikinci Genel Başkanı İsmet İnönü’nün mozolesine gelerek çiçek bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir’den ayrılan Kılıçdaroğlu, parti genel merkeze geçerek yeni seçilen PM üyeleri ile sohbet toplantısında bir araya geldi. 

Akşam da partinin 91. kuruluş yıldönümü nedeniyle genel merkezi bahçesinde saat 19:00?da 91.Yıl Kokteyli düzenlenecek. Kokteyle, Kılıçdaroğlu ile birlikte MYK ve PM üyeleri, CHP milletvekilleri, bazı sanatçılar ve gazetelerin, televizyonların Ankara temsilcileri ve CHP muhabirleri katılacak. Kılıçdaroğlu saat 20.00'de de Çankaya Belediyesi tarafından CHP'nin kuruluş günü olan 9 Eylül anısına yaptırılan 9 Eylül Kuruluş Parkı'nın açılışına katılacak.

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