-KILIÇDAROĞLU: AMACIMIZ DEMOKRASİ AYIBINI GİDERMEK TBMM (A.A) - 07.07.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hiçbir zaman ''parlamentoyu kilitlemek ya da parlamento çalışmasın'' diye özel bir düşüncelerinin olmadığını belirterek, '''Amacımız Türkiye'deki demokrasi ayıbını gidermektir'' dedi. Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'i ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Bizim hiçbir zaman parlamentoyu kilitlemek, parlamento çalışmasın diye özel bir çaba harcamak gibi bir düşüncemiz olmadı'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Böyle bir anlayışımız da olmadı. Parlamentoya saygımızın gereği olarak, yemin etmedik ama Genel Kurulda bulunduk. Amacımız Türkiye'deki demokrasi ayıbını gidermektir'' şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu, ayrıca, ''Sayın Cumhurbaşkanımıza da önermiştim. Sayın Başkana da aynı öneriyi yaptım. Bu konunun çözümü ile ilgili olarak grup başkanvekilleri davet edilir, onlar bir araya gelirler, otururlar sorunun çözümü ile ilgili iradelerini beyan ederler ve bu süreci hızlandırmış olur. Bu da bir talebimiz olarak kendilerine aktarıldı'' ifadesini kullandı.