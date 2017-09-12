Kılıçdaroğlu: Akşener'e saygı duyuyoruz; iktidarın kendisi 'FETÖ'cü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e yönelik 'FETÖ' suçlamalarıyla ilgili, "Meral hanım siyasette uzun yıllar hizmet vermiş birisi. Diğer siyasi partilerine ne kadar saygı gösteriyorsak ona da saygı göstereceğiz. İktidarın sağda solda FETÖ'cü aramasına gerek yok. Kendileri Fetö'cü zaten. Aynı menzile yürüyenler bunlar değil mi?" dedi.

Kılıçdaroğlu, ayrıca askere gidecek oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun Sivas'ta askerlik yapacağını belirterek, "Çocuğumu bedelli askerlik yapabilirdim. Ama siyaset yapan biri olarak vatandaş nasıl askerlik yapıyorsa öyle yapması gerektiğini söyledim. O da yarın Sivas'a gidecek ve askerlik yapmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.

Danıştay'ın tarafsızlığını yitirdiğini söyleyen CHP lideri, "Tarafsızlığını kaybetmiştir, bırakması lazım. Danıştay Başkanı hakkında, Danıştay'a disiplin başvurusunda bulunacağız" açıklamasında bulunan Kılıçdaroğlu, "Benimle ilgili bir dava Danıştay'a gittiğinde ne olacak?" diye sordu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı haber programında değindiği konular ve açıklamaları şöyle:

Başkan için Danıştay'a gidecek

Danıştay Başkanı iktidar partisinin Danıştay'daki sözcüsü konumundadır. Artık o makamda oturamaz, ayrılması lazım. Benimle ilgili bir dava Danıştay'a gittiğinde ne olacak? Çünkü Danıştay Başkanı bizi beğenmiyor. Yargının içinde namusu ile görev yapanlar var. Biz kamuoyu önüne çıkıp politik mesaj veren, kararlar veren, kendi bağımsız iradesi olmayan kişilere karşıyız. Danıştay'ın bütün üyelerine saygı gösteriyoruz. Yargıtay'a da, AYM'ye de saygı gösteriyoruz. Tarafsızlığını kaybetmiştir, bırakması lazım. Danıştay Başkanı hakkında, Danıştay'a disiplin başvurusunda bulunacağız.

"150'nin üzerinde gazeteci hapiste"

Cumhuriyet'in, Sözcü gazetesinin FETÖ ile ne ilgisi var? 150'nin üzerinde gazeteci hapiste, Türkiye'de demokrasi var denilebilir mi? Kadri Gürsel ve Ahmet Şık, bağımsız ve tarafsız birer gazetecidir.

"Terör sorununu 4 yıl içinde çözmezsem siyaseti bırakacağım"

Terör sorununun çözümü ile ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, terör örgütüyle masaya biz oturmadık. Önce zemin. Nerede çözülecek bu? Meclis'te. Milli irade orada. Birlikte çözeceğiz. Kapalı kapılar ardında olmaz. 15 yılda çözemediler, hala koşturuyorlar. Ben net söylüyorum. 4 yıl içinde çözemezsem siyaseti bırakacağım. Terör olayını bitireceğim.

Sezgin Tanrıkulu'nun sözleri

Ne diyor Sezgin Tanrıkulu? Bu insanlar öldürüldü. Gerçekten terörist mi değil mi araştırılsın diyor. Bu 4 kişi oraya gitmeden önce güvenlik kontrolünden geçiyorlar. Eğer bunlar terörist ise neden tutuklanmıyor. Sezgin Bey üzerinden giderek CHP, PKK'ya destek veriyor diyorlar. Sezgin Bey üzerinden bize saldırıyorlar. Sezgin Bey ile konuştum. Olay yerinin yakınındaki bir muhtar bilgi verdi. Öldürülenlerden bazıları iş adamı zaten. Gizli kapaklı insanlar değil, piknik yapıyorlar orada. Terör örgütüne destek olabilirler, terörist olabilirler ama orada silah olması lazım. O da yok.

"İmam hatiplere karşı değilim"

Milli Eğitim Bakanı'nın, Burdur İl Milli Eğitim Müdürü'nü derhal görevden alması lazım. Bayrağımıza da Atatürk'e de saygısızlık giderek yoğunlaşıyor maalesef. Müfredatta Atatürk ile ilgili bölümler azaltılıyor. Hiçbir anne ve baba çocuklarını gönül rahatlığıyla okula gönderemiyor. Ben İmam Hatiplere karşı değilim, elbette iyi yetişmiş din görevlilerine ihtiyacımız var. Ama her okulu İmam Hatip yapamayız, her okulu Sanat Okulu yapamayız.

"Yurt sorunu bilinçli çözülmüyor"

15 yılda yurt sorununu çözemediler. TOKİ'ye talimat verirsin, bütün üniversitelere kız ve erkek yurdu yapar. Yurt problemi bilinçli olarak çözülmüyor. Onlar iktidar olarak çözemediler ama ben bütün belediyelerimize talimat verdim, ilçelerinde yurt yapıyorlar. BM üyesi bir ülke ambargo kararı alırsa BM üyesi tüm ülkeler bu ambargoya uyar. Türkiye, İran Ambargosu'nu Reza Zarrab üzerinden deliyor. AKP Genel Başkanı biz bu ambargoya uymadık diyor. Bu çok tehlikelidir. Zarrab dosyası bir şantaj unsuru olarak kullanılırsa, Türkiye beka sorunu yaşar. Bakanın yargılanması Türkiye-ABD ilişkilerini kötü etkiler.

Meral Akşener ve FETÖ

Kılıçdaroğlu, kendisine Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener açıklamaları ve Akşener'in FETÖ'cülükle suçlanmasının sorulması üzerine, "Meral hanım siyasette uzun yıllar hizmet vermiş birisi. Diğer siyasi partilerine ne kadar saygı gösteriyorsak ona da saygı göstereceğiz. İktidarın sağda solda FETÖ'cü aramasına gerek yok. Kendileri Fetö'cü zaten. Aynı menzile yürüyenler bunlar değil mi? Ne istedilerde vermedik diyen bunlar değil mi? Sırtı kalın olanlar, iktidara yakın olanlar dışarıda. Gariban olanların tamamı içeride. Şunu bunu FETÖ'cülükle suçlamanın manası yok. Yakalarsınız. Adalete teslim edersiniz. Bağımsız yargı karar verir. Bizi Ergenekoncu yapmışlardı şimdi FETÖ'cü diyorlar. İdam olsaydı o paşaları asacaklardı. AKP'ye oy veren vatandaşlarıma sesleniyorum. O davaların savcısıyım diyen kişi vardı. Bunun hesabı sorulmayacak mı? Bank Asya'ya para yatıranı vereni içeri atıyorsun, Bank Asya'nın kurulmasına izin verene dokunmuyorsun" dedi.

"Baskın seçim" iddiaları

Olabilir. Biz hazırlıklıyız. Baskın seçim de olabilir, zamanında da olabilir. Şu anda emin olun referandumda 'Evet' oyu verenlerin büyük bir kısmı pişman. Bizim ittifakımız şu. Kim demokrasiden yanaysa, kim tek adam rejimine karşıysa, kim parlamenter demokratik sistemden yanaysa, gelsin hep beraber mücadele edelim.

"ODTÜ'deki ağaçları yok etmek çok acı"

ODTÜ'deki ağaçları yok etmek çok acı. ODTÜ Ankara'nın nefes aldığı alanlardan biridir. Yol yaptılar diye karşı çıktık mı?

Oğlu Kerem Kılıçdaroğlu yarın askere gidiyor

Çocuğumu bedelli askerlik yapabilirdim. Ama siyaset yapan biri olarak vatandaş nasıl askerlik yapıyorsa öyle yapması gerektiğini söyledim. O da yarın Sivas'a gidecek ve askerlik yapmaya başlayacak."