Kılıçdaroğlu: Akşam açıyoruz rakıları, ülkeyi kurtarıyoruz; Türkiye’nin geleceğini de düşünmemiz lazım!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, örgütlenmek için daha fazla çalışmaları gerektiğini belirterek partilileri uyardı. Kılıçdaroğlu, "Akşam meyhanelere gidiyoruz, açıyoruz rakıları, mezeler geliyor, başlıyoruz genel başkandan, öbür taraftan il başkanı... Ülkeyi kurtarıyoruz, kafalar çok iyi, eve gidiyoruz, kafayı vurup yatıp sabah bir şey yok. Elbette içki içilir ama Türkiye’nin geleceğini de düşünmemiz lazım” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, parti örgütünü MHP’yle başkanlık sistemi konusunda tartışmaya girmemeleri konusunda uyararak “Bahçeli, bizim MHP ile kavga etmemizi istiyor, tabanını kenetlemek için. Bu tuzağa düşmeyeceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu, başkanlıkla ilgili metnin ortaya çıkmasından sonra ayrıntılar üzerine konuşacaklarını belirterek "Net ortaya bir tablo çıkmadan kendi kendimize bağırmanın, çağırmanın anlamı yok. Erdoğan’a güvenmiyorum, amacı farklı. Onun Türkiye’nin bekasına inandığını da sanmıyorum, tek derdi var koltuk. Binali Bey de şu an Başbakan değil, hiçbir fonksiyonu yok" dedi.

Hürriyet’ten Rıfat Başaran'ın edindiği bilgilere göre, Kılıçdaroğlu 81 il başkanıyla Trabzon’da bir araya geldiği basına kapalı gerçekleşen toplantıda özetle şunları söyledi:

"Başkanlığa karşıyız"

“MHP’yi hedef almamıza gerek yok. Bir kavgaya, özel karşıtlığa gerek yok. Zaten Bahçeli bizim MHP ile kavga etmemizi istiyor, tabanını kenetlemek için. Bu tuzağa düşmeyeceğiz. Benim gördüğümü Bahçeli de görüyordur. Ülkenin bekasını ben düşünüyorsam Bahçeli de düşünmelidir. Başkanlığa karşıyız, bu kadar.

"Erdoğan'a güvenmiyorum"

"Başkanlığa neden karşı olduğumuzu açıklamamız lazım. Ayrıntıya niye girmiyoruz, çünkü ortada bir metin yok. Metin çıktıktan sonra elbette söyleyeceğiz. Onların önerdiği sisteme Bahçeli’nin ‘evet’ diyeceği konusunda hâlâ şüphelerim var. ‘Evet’ demeyebilir. Net ortaya bir tablo çıkmadan kendi kendimize bağırmanın, çağırmanın anlamı yok. Erdoğan’a güvenmiyorum, amacı farklı. Onun Türkiye’nin bekasına inandığını da sanmıyorum, tek derdi var koltuk. Binali Bey de şu an Başbakan değil, hiçbir fonksiyonu yok.

"Milli bayram talimatı"

"Valiler, milli bayramlara önem vermiyor, gayrimilli bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu iktidarın valileri maalesef böyle. Bayramları ayakta tutacak olan, çocuklarımızı heyecanlandıracak olan bizleriz. Bunu niye yapmıyor belediye başkanlarımız

"HDP demedim"

"HDP ile bizi yan yana göstermek için özel bir çaba var. Tutuklu milletvekilleri ile ilgili HDP sözcüğünü kullanmadım, Parti Meclisi bildirisinde de yok. İzmir’de, ‘Seçimle gelen seçimle gider’ dedim. ‘Seçimle gelen darbeyle gider’ mi deseydim? O zaman 15 Temmuz’da niye sokaklara döküldük? Bununla ilgili Anayasa Mahkemesi kararı var, o karara dayanarak söylüyoruz.

"AB bize danışıyor"

"15 Temmuz sürecinden bugüne kadar 140 devletle görüştük. AB’den gelirler, bizimle görüşmeden kimse gitmez, mutlaka bize ‘CHP ne düşünüyor’ diye sorarlar.

"Her şehit için albüm hazırlanacak"

"Bulunduğunuz ilde şehit ailelerine ulaşacaksınız, şehidin çocukluk fotoğrafları, aile fotoğrafları, askerlik fotoğraflarını alacaksınız ve bize göndereceksiniz. Her bir şehidimiz için özel kitap hazırlayacağız, o kitabı aileye vereceksiniz ve gururla saklayacaksınız.

"Rakıları açıyoruz..."

Kılıçdaroğlu, örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl’ün düzenlediği 5. İl Başkanları toplantısında teşkilatların CHP’ye oy çıkmayan mahallelerde daha fazla çalışma yürütmesini istedi. Kılıçdaroğlu, “En büyük zaafımız bunu yapmıyoruz. Akşam meyhanelere gidiyoruz, açıyoruz rakıları, mezeler geliyor, başlıyoruz genel başkandan, öbür taraftan il başkanı... Ülkeyi kurtarıyoruz, kafalar çok iyi, eve gidiyoruz, kafayı vurup yatıp sabah bir şey yok. Elbette içki içilir ama Türkiye’nin geleceğini de düşünmemiz lazım” diyerek partilileri uyardı.