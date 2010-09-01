Kılıçdaroğlu: AKP’yi tarihe siz gömeceksiniz

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'nın Ceyhan ilçesinde vatandaşlara hitap etti. İktidarın halkı unuttuğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan kendisini unutan iktidardan hesap sormasını istedi.



''8 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Dönüp baktığınızda, eskiden mi mutluydunuz, şimdi mi mutlusunuz?'' diye soran Kılıçdaroğlu, ülkede halkın giderek yoksullaştığını, birilerinin ise giderek varsıllaştığını söyledi.



NTV'nin derlediği habere göre, Kılıçdaroğlu, vatandaşların ''Başbakan Kemal'' şeklinde slogan atmaları üzerine, Başbakan'ı belirleme yetkisinin halkta olduğunu hatırlatarak, ''AKP'yi tarihe siz gömeceksiniz. Siz istiyorsanız, bende geleceğim, sizlere hizmet vereceğim. Size hizmet benim için onur olacaktır'' dedi.



Yalandan, talandan beslenenlerin sandıklara da göz dikeceğini ileri süren Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan 12 Eylül referandumunda sandıklara sahip çıkmalarını istedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisini meydanlarda Anayasa değişikliğinin kapsamını anlatmamakla eleştirdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Adam gibi adamsan, yaptığın doğruysa çık karşıma tartışalım televizyonlarda... Ama Recep Bey'in yüreği yeter mi? Recep Bey korkar, kaçar.



Yüreği yetmez çünkü yaptığı yanlış, o da biliyor. Yaptığının kendini kurtaracağını o da biliyor. Bizim milletimiz doğruyu, yanlışı bilir ve inanıyorum ki bu ülkede özgürlükten yana olan her yurttaşım 12 Eylülde 'hayır' diyecektir'' diye konuştu.



Hak ve adalet aramayan toplumların özgürlüğe ulaşamayacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan haklarını aramalarını, 12 Eylülde ''hayır'' diyerek, Türkiye'nin önünü açmalarını istedi.



Ekonomik sıkıntılarla boğuşan vatandaşın ödeyemediği borçlar nedeniyle icra dairelerine düştüğünü öne süren Kılıçdaroğlu, ''Kimse senin boyunla uğraşmıyor. İcra dosyalarını üst üste koy bakalım, kimin boyu uzun. Recep Bey'in mi boyu uzun, dosyaların mı boyu uzun'' şeklinde konuştu.





AK Parti'nin referandumla ilgili gazetelere tam sayfa ilanlar vermesini de eleştiren Kılıçdaroğlu, bu ilanlara harcanan paranın kaynağını sordu. Kılıçdaroğlu, ''Ceyhan'dan soruyorum. Referandum dolayısıyla kaç para harcadınız? Çıkın açıklayın. Bu ilanların bir sayfası 40 bin lira. Nereden buluyorlar bu parayı? Bunlardan kurtulmanın yolu 12 Eylül, ondan sonra genel seçim. Bunlar Karun gibi zengin oldular, şimdi firavun olmayı istiyorlar. Bunlara izin vermeyeceğiz'' diye konuştu.



Bu arada Ceyhan'ın MHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında CHP'nin parti otobüsüne binerek, partililere ''hoşgeldiniz'' dedi.