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Kılıçdaroğlu 'AKP'nin eziyetleri' sergisini kaldırdı

Erdoğan'ın Hitler'e benzetildiği 'AKP'nin eziyetleri' başlıklı sergi kaldırıldı.

02 Kasım 2010 02:00

T24 - CHP Sözcüsü Hakkı Suha Okay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun  29 Ekim’de açtığı “AKP’nin eziyetleri” isimli serginin kaldırılması için Kılıçdaroğlu’nun talimat verdiğini ve serginin kaldırıldığını bildirdi. Sergide Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hitler'e benzetilmişti.


Okay, “Kabullenilmemiştir, benimsenmemiştir, gerekli tavır konulmuştur, derhal sergi kaldırılmıştır” dedi. Okay, sergiyi gezdikten sonra Kılıçdaroğlu’nun da rahatsızlığını belirttiğini kaydetti. Sergide Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Adolf Hitler’e benzetilirken, hükümet üyelerine kimi ağır eleştiriler yöneltiliyordu.

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