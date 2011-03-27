Kılıçdaroğlu: AKP paniğe kapıldı

T24 - CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Bizim çözüm önerilerimiz karşısında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin paniğe kapıldığını görüyorum'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili aday adaylarıyla Anadolu Gösteri ve Kongre Merkezinde bir araya geldi. Türkiye'de 1 çocuğun bile yatağa aç girmemesini istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, yıllardır kalkınma planları hazırlandığını, politikacıların değiştiğini ama aç çocukların, yoksul insanların her zaman varlığını sürdürdüğünü, bu nedenle sosyal devleti güçlendireceklerini söyledi.

Toplumun, demokrasi ve özgürlük söylemleri altında baskı gördüğünü savunan Kılıçdaroğlu, henüz basılmamış taslak kitapların yok edildiğini belirtti. Siyasi iktidarın mahkeme kararlarıyla ilgili ''Biz bu konuda ne yapacağız, yargının kararı'' dediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Biz şimdi 12 Eylül zulmü dolayısıyla kimi suçluyoruz? O dönem karar veren yargıçları mı? Kitapları toplayıp terör örgütlerinin suç unsuru olarak gösterenleri mi suçluyoruz? Hayır, darbeyi yapanları suçluyoruz 'onların sorumlusu odur' diyoruz.

Aynı tabloyu daha derinden, daha ince yaşıyoruz. Basılmamış kitaplar imha ediliyor. Aklı olanların aklına gelmeyecek bir şey ancak şeytanın aklına gelir bu kadar şey. Sonra diyorsunuz ki 'biz yapmadık'. Kim yaptı? Yargı yaptı. Bu ülkede Başbakan kim? Adına 'Recep Tayyip Erdoğan' diyorlar. Sen Başbakansan bunları görmemezlikten mi geleceksin, yeri geldiği zaman en ağır eleştirileri yargıya yaptın, niçin burada suskun kalıyorsun?'' diye konuştu.

Toplumu baskı altında tutmanın 21. yüzyıl dünyasında yeri olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Baskıcı rejimleri görüyorsunuz, birer birer kağıttan kaplan gibi gidiyorlar. O baskıcı rejimlerin altında yaşayan halk, Türkiye'ye özlem duyuyor, bizim yöneticilerimiz de onların baskıcı rejimlerine özlem duyuyor. Bu tabloyu kabul etmiyoruz'' dedi.

Milletvekili aday adaylarından ''ben Genel Başkan'dan daha fazla çalışıyorum, bunun için yola çıktım, bunun için çizmelerimi giydim, bunun için Anadolu'nun tozlu yollarında gezeceğim'' diyerek çalışmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

Hep derlerdi ki 'CHP eleştirir ama hiç çözüm önerileri yok', şimdi bizim çözüm önerilerimiz karşısında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin paniğe kapıldığını görüyorum. Sizler de biliyorsunuz, eğer onlar paniğe kapılmışsa bilin ki biz doğru şeyler söylüyoruz. Bizim projelerimiz halkın nezdinde kabul görmüşse bilin ki doğru şeyler söylüyoruz.''

Milletvekili aday adaylığı için partisine yapılan başvuruların yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Eğer halkın iktidarını özlüyorsak, halktan yana politika güdüyorsak, listede olalım olmayalım hep beraber çalışacağız'' dedi.

Kılıçdaroğlu, listede kendilerini görmeyenlerin yaşayacağı burukluğu, ülkenin idealleri, çağdaşlaşması için bir kenara koymalarını istedi. Bazı yerlerde ön seçim yaptıklarını, bazı yerlerde eğilim yoklaması, çoğu yerde de kamuoyu yoklaması yapacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, listeler açıklandıktan sonra da kavga kargaşa yaşanmaması isteğinde bulundu.

Tüm partililerin aynı hedef doğrultusunda çalışması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Benim için cumartesi, pazar, pazartesi, salı diye bir kavram yok, benim için saat yok, benim için takvim yok, bir takvim var 12 Haziran; başka takvim yok benim önümde. Yeni projelerimiz var. Onların ezberlerini tamamen bozacağız. Merak ediyorlar, belki dilleri tutulur milletin karşısına çıkınca. Sadece dilleri değil, akılları da tutulacak onların çünkü biz haklıyız, güçlüyüz, kararlıyız, azimliyiz, Türkiye'yi çağdaş uygarlığa çıkarma konusunda kararlıyız'' diye konuştu.