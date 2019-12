-KILIÇDAROĞLU: AKP KORSAN AFİŞ KULLANDI BURSA (A.A) - 18.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylülde yapılacak Anayasa değişikliğine ilişkin referandum öncesinde AK Parti'nin henüz yolun başında korsan afiş kullanmaya başladığını öne sürerek, ''Bir iktidar eğer 'hayır' mı çıkacak kaygısı içinde olmasa, bu tür korsan girişimlere 'evet' demez'' dedi. Kılıçdaroğlu, Bursa gezisi kapsamında tarihi Cumalıkızık köyünü ziyaret etti. Burada bir grup gazeteciyle sohbet eden Kılıçdaroğlu, Bursa ziyaretini değerlendirdi ve soruları yanıtladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ye işaret eden Kılıçdaroğlu, ''Birinci Recep'ten Bursa'yı, ikinci Recep'ten Türkiye'yi kurtaracağız'' dedi. Her gün çatışmaların yaşandığı ve şehit cenazeleri geldiği ifade edilerek, değerlendirmesinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Sayın Başbakan'ın dönüp kendisini sorgulaması lazım. Sıfır terörle devraldığı bir Türkiye'yi 8 yılda hangi noktaya getirdiğine bakması lazım. Terörde böyle, yurttaşın borçlanması ve borç batağına batması böyle. Çiftçi perişan vaziyette, haciz kıskacında. Toplumun her kesiminde ciddi bir huzursuzluk var, geleceğe yönelik ciddi kaygıları var. Artık yurttaş kendisinden vazgeçti, çocuklarının geleceğini düşünüyor. Eğer bu kaygı topluma yerleştiyse bu hükümetin artık bir an önce gitmesi lazım.'' CHP iktidarında yurttaşların özgürce düşüncelerini ifade edebileceklerini belirten Kılıçdaroğlu, ''Telekulak hükümetinden kurtulacaklar'' dedi. Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, AK Parti-CHP Koalisyonu'na ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine de, ''Sayın Bahçeli, hangi duyumlara dayanarak bunu söyledi bilemiyorum ama bizim öyle bir niyetimiz yok. Bizim niyetimiz tek başına iktidar'' dedi. -''SABANCI AİLESİ İTİRAZ ETMESE...''- CHP lideri, BDP'nin referanduma ilişkin tavrıyla ilgili soruyu yanıtlarken şunları söyledi: ''BDP, 'sandığa gitmeyeceğiz' diyor, 'boykot edeceğiz' diyor. Biz halkın sağduyusuna güveniyoruz. Halkın iradesinin özgürce sandığa yansımasını istiyoruz. AKP daha yolun başında korsan afiş kullanmaya başladı. Pek çok kişinin anayasaya 'evet' diyeceğine ilişkin afişleri Ankara'ya asmaya başladılar. Sabancı ailesi itiraz etmese bu afişler kalacaktı. Bir iktidar eğer 'hayır' mı çıkacak kaygısı içinde olmasa, bu tür korsan girişimlere 'evet' demez. Düşünün; eğer siz yasa dışı bir şey yapıyorsanız Sayın Başbakan'ın en azından bunu sorgulaması lazım. Savcıların sorması lazım 'bunu kim yaptı' diye. Bakın hiç ses çıkıyor mu? Hiç ses çıkmıyor, çünkü işlerine geliyor. O zaman bu korsan girişimin bir parçası da AKP'nin kendisi olur.'' Kılıçdaroğlu daha sonra tarihi köyü gezerek, vatandaşlarla sohbet etti. Yöresel ürün satan bir kadın, dükkanının önünden geçen Kılıçdaroğlu'na terazi hediye ederek, ''Böyle adaletli olun'' dedi. Bu arada Kılıçdaroğlu, 3 aylık bir bebeği kucağına alıp sevdi. Bebeğin gülümsemesi üzerine Kılıçdaroğlu, ''Halkın iktidarını görünce gülümsedi'' diye espri yaptı.