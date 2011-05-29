-KILIÇDAROĞLU: AKP DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRECEK ANKARA (A.A) - 29.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bugünkü kamuoyu araştırmaları CHP'nin yükselişini, AKP'nin düşüşünü gösteriyor. Benim gördüğüm, CHP yükselişini sürdürecek, AKP de düşüşünü sürdürecektir'' dedi. Kılıçdaroğlu, TV 8'de yayımlanan ''Seçim Özel'' programına katılarak, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kemal Kılıçdaroğlu, ''seçim tarihine yaklaşılırken, daha önce açıklanan kamuoyu araştırmalarında değişmeler yaşandığı ifade ediliyor. Tabanda kaymalar mı var?'' sorusuna, kamuoyu araştırma şirketlerinin eskiden üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri söylediğini kaydederek, ''Ama bugünkü kamuoyu araştırmaları CHP'nin yükselişini, AKP'nin düşüşünü gösteriyor. Benim gördüğüm, CHP yükselişini sürdürecek, AKP de düşüşünü sürdürecektir'' değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Onların yaptığı anketler de bağımsız kuruluşların yaptığı anketler de bunu gösteriyor. Sayın Erdoğan'ın hırçınlığındaki temel neden de düşüşte olduğunu görmüş olmasıdır. Ben bunu sahada görüyorum zaten. Geçmişe göre çok canlı, son derece dinamik bir tablo var. Beni umutlandıran, gençlerin ve kadınların siyasete çok daha fazla ilgi göstermesidir. Bu, hem demokrasimiz açısından çok güzel hem de CHP acısından çok güzel.'' Kılıçdaroğlu, partisinin gelecek kurultayında parti tüzüğünü değiştireceğini ifade ederek, ''Tüzük de şöyle bir kural getireceğiz: Bir ilde il başkanımız var, seçimlerde oyu düşmüşse otomatikman düşmüş olacak. Onları görevden almaya gerek kalmayacak. Böyle objektif kurallar koyacağız'' dedi. Partisinin oy oranının 1-2 puan artmasını başarı saymayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, CHP'yi iktidara taşıyacağını öne sürdü. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim meydanlarında ''Sayın Kılıçdaroğlu, oyunu yükseltmekten bahsediyor, iktidar olmaktan bahsetmiyor sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi: ''Sayın Başbakan benim ne söylediğimi anlamamış ya da danışmanları benim söylediğimi aktaramamışlar. Elbette ki iktidar olmak istiyoruz. Bizim oyumuzun yükselişte olması ne demektir, iktidara giderek yakın olduğumuz demektir. Biz şu teklifte de bulunduk. Demokrasilerde karşılaşılan doğal bir sonuç vardır. Bir siyasal partinin lideri oylarını düşürürse istifa eder, yükseltirse yerinde kalır. 'Senin oyların düşerse genel başkanlığı bırak, benim oylarım düşürse ben bırakırım' dedim. Yanaşmadı bunlara. Bizim iktidar olacağımızı o da görüyor. Görmemesi mümkün değil.'' -''SEÇİMLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN YSK'YA BAŞVURDUK''- Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Haziran'daki seçmen artışına ilişkin de bu konuda özel bir araştırmalarının olmadığını söyledi. Seçmen artışının dikkatlerini daha önce çektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, bu nedenle Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yayımladığı listeyi sitelerine koyduklarını belirtti. Partilerinin internet sitesinde sorgulama yapan her vatandaşın kendi adını ve vatandaşlık numarasını girdiği zaman kendi adresinde kimlerin oturup oturmadığını görebileceğini bildiren CHP lideri, bu konuda seçmenlere büyük bir imkan sunduklarını kaydetti. Seçim güvenliğine ilişkin bir soruya da Kılıçdaroğlu, seçim güvenliği acısından, seçimlerin yüzde 100 güvenliğinin sağlanması için YSK'ya başvurduklarını belirterek, ''Biz, 'bütün sandıklardaki tutanakları tarayıcıdan geçirerek kendi internet sitenize koyun' dedik. Bunu da isteyen kontrol etsin. Tutanaklar vatandaşlar tarafından görülsün istedik. YSK bu talebimizi reddetti'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin bazı endişelerin bulunduğunun sorulması üzerine de ''O konuda çok şikayet var, somut bazı bilgiler var ama sonuçta bizim elimizde bütün tutanakların orijinalleri olsa bunları ortaya çıkarmak çok kolay olacak. Referandum sürecinde bütün sandıklarda görevlilerimize şunları söyledik: 'Islak imzalı tutanakları alacaksınız, birer örneğini bize yollayacaksınız' bunda yüzde 85 oranında bir başarı elde ettik. Bu seçimlerde yüzde 100'e yakın başarı elde edeceğimizi tahmin ediyorum'' cevabını verdi. ''Son dönemde imam hatip okulları ve başörtüsü konusu yeniden seçim meydanlarında konuşulmaya başladı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?'' sorusunu Kılıçdaroğlu, şöyle yanıtladı: ''Sayın Başbakan kaybedeceğini bildiği için 'acaba ben mütedeyyin insanları nasıl kandırırım' diye yola çıktı. İmam hatipleri biz, yani CHP kurdu. Çıksın desin 'ben kurdum'. Söyleyebilir mi? Çıktı, 'Zonguldak Üniversitesini biz kurduk' dedi. İnsanda biraz sıkılma olur. Zonguldak Üniversitesi sen daha başbakan olmadan önce kurulmuştu. Kaybeden kişi, nerede nasıl insanları kandırırım arayışı içine girer. Başbakan da bu arayışın içindedir.'' Başbakan Erdoğan'ı televizyonda canlı yayına çağıran Kılıçdaroğlu, ''Bir programda karşıma çıksa, gerçekten dağıtacağım. Yeter ki bir çıksın'' iddiasında bulundu. -CHP'NİN HAKKARİ MİTİNGİ- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Hakkari mitinginde BDP ile iş birliği yaptığı yönündeki eleştirilere de ''Kıskançlık... İşin Türkçesi o. Gidiyor oraya kepenkler kapanıyor, biz gidiyoruz dükkanlar açık. Ne yapayım, ben gittiğim zaman da mı kepenkler kapansın. Kepenklerin kapanması doğal bir olay değildir. Başbakan'a tepki olarak kapandığını gazeteler yazdı ama ben 'kepenkleri niye kapattınız' diye sormadım. Bizim alanımız farklı, biz siyaset yapıyoruz. Gittiğimde Vali'yi de Belediye Başkanı'nı da Başsavcı'yı da ziyaret ettim'' dedi. Kılıçdaroğlu, ''Çanakkale'de 2004 yılında yapılan bir törende, bir generalin Başbakan geldiğinde ayağa kalkmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna, ''Doğru bulmuyorum'' yanıtını verdi.