-KILIÇDAROĞLU: ''AĞIRINA MI GİDİYOR?'' TBMM (A.A) - 15.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu, iktidarlara geldiklerinde askerliği kısaltma vaadinde bulunduğuna işaret ederek, ''Başbakan esmiş köpürmüş. Sen çocuğuna valinin gözetiminde 21 gün askerlik yaptırırken hoştu da milletin çocuklarına gelince ağırına mı gidiyor'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Japonya'daki depreme işaret ederek, ''Onların acıları Türk halkının da acılarıdır, acılarını yüreğimizde hissediyoruz'' ifadesini kullandı. Sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırının ardından hekimini ve oğlunu aradığını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Umuyorum sağlığına kavuşur, güzel türkülerini hep beraber yine dinleriz'' temennisinde bulundu. Kılıçdaroğlu, geçen cumartesi il, ilçe ve belediye başkanları, gençlik ve kadın kollarıyla yaptıkları toplantıda, açık ve net mesajlar vermeye çalıştıklarını belirtti. Emeklilere, çiftçilere mesajları bulunduğunu, 'halkın iktidarında'' mazotun 1,5 lira olacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Yoksullar, kadınlar unutmasınlar Aile Sigortası, onları topluma entegre edecek, kimseye muhtaç etmeyecek. Taşeron işçiler de unutmasınlar, taşeronluğu tarihe gömeceğiz. Bu cumartesi taşeron mitingi Gebze'de olacak, taşeron işçileri bekliyorum. Askerlik sırasını bekleyenler, askerliği 9 aya, aşamalı olarak 6 aya indireceğiz. Başbakan esmiş köpürmüş, 'Vay efendim nedir bu' diyorlar. Başbakan ile tartışmaya girmeye gerek yok, o zaten hep bağırır, çağırır, konuşur, ateşi, tansiyonu, şekeri, sinirleri yükselir. Yükseltmek istemiyorum ama rahat durmuyor. Sen çocuğuna valinin gözetiminde 21 gün askerlik yaptırırken hoştu da milletin çocuklarına gelince ağrına mı gidiyor? Üniversite öğrencileri, okulu bitirdiklerinde askerlikleri de bitecek, yaz tatillerinde askerlik yapacak. 'Efendim bu nereden geliyormuş.' Dünyadan haberin yoksa günah bende mi? Zaten senin dünyadan haberin yok. Senin işin gücün itiraz etmek. Ne söylesek itiraz ediyorlar. Senin üretecek bir şeyin kalmadı ki zaten. Bırak da ülkeyi adam gibi yöneteceğiz, yöneteceğiz ki herkesin yüzü gülsün.'' -''AYAKLARIN YERDEN KESİLDİ''- Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde en geç 2 yıl içinde yurt sorununu bitirme, YÖK ve harçları kaldıracakları vaadinde bulundu. AK Parti iktidarında 116 faili meçhulün olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Kaçını buldun sen? Kalkmış bir de demokrasiden söz ediyorsun. Bunlar 12 Eylül ürünüdür, yatıp kalkıp Kenan Evren'e, darbecilere dua ediyorlar, 'İyi ki yaptın, biz de mağdur edebiyatı yapıyoruz, milleti kandırıyoruz' diye. Onlar muhtıra verenlere madalya takarlar, halkın iktidarında biz de hükümete muhtıra verene hesap soracağız'' dedi. Kılıçdaroğlu, kendilerine, ''Kadınların, ailelerin derdini bilmedikleri'' yönünde eleştiriler yapıldığına işaret ederek, ''Diyarbakır'da çocuğuna kahvaltı veremediği için intihar eden kadının dramını biliyorum. Sen bilmez, duymazsın, senin ayakların yerden kesildi, sen ve yandaşların dört çekerli ciplere biniyorsun. Sen kim ailenin derdini bilmek kim?'' diye konuştu. -''TABLO 180 DERECE DÖNDÜ''- ''Gazetecilerin tutuklanmaları, yargısız infaza tabi tutulmaları, yandaş medyada cezalarının verilmesinin'' kaygıyla izlendiğini, bu kaygıyı Avrupa Parlamentosunun (AP) da taşıdığını ifade eden Kılıçdaroğlu, AP'nin 9 Martta açıkladığı rapora değindi. Raporda, güçler ayrılığı dengesine vurgu yapıldığını, basın özgürlüğü ve yasaklar üzerine durulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini, ''Avrupalılar sanıyor ki bunlar 3 Y ile yasaklar, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele ediyorlar. Bunlarla mücadele etmediler bunların amacı halkı kandırmak, Türkiye'yi kocaman hapishaneye dönüştürdüler. Kimse yazı yazamıyor, telefonla konuşamıyor, neredeyse düşünemeyecek duruma getirdiler'' diye sürdürdü. Kılıçdaroğlu, eleştirilere karşı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''dengesiz'' dediğini ifade ederek, ''Kendi dengesine baksın önce'' dedi. ''Seni o koltukta bırakmayacağım, indireceğim'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Ama memnun olduğum bir şey var, daha düne kadar bunlar AKP'yi yere göğe sığdıramazlardı; AKP reformcu-CHP statükocu, AKP özgürlük, kalkınma ister öneri getirir-CHP eleştiri getirir. Tablo şimdi 180 derece döndü. Şimdi artık onlar da anladı ki 'Bu AKP bizim kafamızda düşündüğümüz ya da birilerinin algılatmak istediği AKP değil. Bu AKP, toplumu geriye götüren, statükocu, yoksulluğu artıran, yoksulların onuruyla oynayan bir AKP'dir'. Artık bunu gördüler'' şeklinde konuştu. -''RAHAT NEFES ALMA ŞANSI YOK''- Gazetecinin elindeki unsurların; kalemi, kağıdı, teybi, kamerası, fotoğraf makinesi, mikrofonu olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, ''Darbe yapacaksa, halkı aydınlatacaksa, olayı soruşturacaksa ancak bunlarla yapar. Gazeteci budur'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, iktidarın, gazetecilerin elinden ''yıpranma hakkı''nı aldığını, baskıyı artırarak, manşetlere müdahale ettiğini, yandaş medya yarattığını öne sürdü. Erdoğan'ı yerlere göklere sığdıramayan medyanın görevinin, sabah akşam CHP'yi çekiştirmek olduğunu, bu medyanın dedikodu makinesi konumunda bulunduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, ''Onlar CHP'yi eleştirdiklerinde bilin ki CHP yol alıyor. Rahatsız oluyorlar, onları daha çok rahatsız edeceğiz, ayağa yere basan projelerimiz var'' dedi. CHP lideri, ''Gazeteci haber oluyorsa, yürüyorsa, 68 gazeteci hapisteyse, manşetlere müdahale ediliyorsa, orada bir sorun olduğunu'' ifade ederek, CHP iktidarında medyanın rahat nefes alacağını belirtti. AK Parti iktidarında, medyanın rahat nefes alma şansı bulunmadığını öne süren Kılıçdaroğlu, iktidarın, baskısını, yeri geldiğinde şiddeti, yargıyı da kullanarak uyguladığını savundu. -''YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ BİLE BÖYLE YETKİSİ YOK''- Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Basılmamış kitabın sorgulandığı demokrasi bizim demokrasimizdir. Böyle bir demokrasi ve anlayış mı olur? Bir ülke düşünün, Başbakan çıkıp gazetecilerin hangi gerekçeyle tutuklandıklarını açıklıyor. Ben size diyorum bizim başımızda başsavcı var, inanmıyordunuz kendisi itiraf etti, açıkladı. Güzel bir görev yapıyor başsavcı olarak, kim konuşursa susturuyor, polise talimat veriyor tutuklatıyor, sabaha karşı evi basılıyor, tek otorite, böyle başsavcılık nerede? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının bile bu kadar yetkisi yok. Hem yürütme hem yargısınız, yasama organı da zaten elinizin altında, tek güçsünüz. Buna AKP, ileri demokrasi diyor, sevsinler onların ileri demokrasisini. Baskı arttıkça özgürlüğümüzü daha fazla dillendireceğiz, ülkenin içinde bulunduğu açmazları halka daha iyi anlatacağız, istediği kadar baskı yapsınlar yılmayacağız, direneceğiz.'' CHP lideri, 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorların sorunlarını dile getirmek için yürüdüğünü, Sağlık Bakanı'nın ise ''Bunların elinde Che posterinin ne işi var'' dediğini belirterek, ''Adamın derdine bak. Bu kadar gerçeklerden kopuk, Sağlık Bakanı olabilir mi?'' dedi. Kılıçdaroğlu, grup toplantısında CHP'ye katılan Bingöl'ün Yayladere Belediye Başkanı Zeynel Ergin'e parti rozetini taktı.