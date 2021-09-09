Kılıçdaroğlu ağaç dikiminde konuştu: İklim değişikliği aslında insanın biraz doğaya zulmetmesinden kaynaklanıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi’nin Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı töreninde “İklim değişikliği filan aslında insanın biraz doğaya zulmetmesinden kaynaklanıyor” dedi.

Çankaya Belediyesi 750 bin metrekarelik Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı’nda ağaçlandırma çalışmasına başladı. 500 bin metrekarelik alanın ağaçlandırılacağı projenin ilk etabında 20 bin ağaç dikilecek. İlk ağaçların dikimini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin yaptı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

"Çocukların sesi her zaman güzeldir"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu törende konuşmasına başlarken çocuk seslerini duyunca, “Çocuklarla sohbet ederken arada bir sorarım ‘Yaramazlık ediyor musun?’ diye. Yapmadığını söylediği zaman ‘Yapma hakkın var’ derim. Çocukların sesi her zaman güzeldir” dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasında özetle şunları söyledi:

“98 yıl insanın, ülkelerin hayatında çok önemli. 98 yıl önce CHP kuruldu bir dilekçeyle. Atatürk’ün ifadesiyle temeli Sivas Kongresi’nde atılmıştır… Partimin kuruluşu avukat bürolarında verilen dilekçeyle değil Kurtuluş Savaşı’nda kurulmuştur. Güçlü olmanın yolları aranmıştır. Bir devrimin doğurduğu bir partidir… İnsanı, ülkenin kalkınmasını, barışı, birlikte yaşamayı, eğitimi öncelemiştir, bu ruhunu hiçbir zaman kaybetmemiştir. Çünkü çocukların sesi geliyor, gelecek onlarda ve umudumuz da.

"Karamsar hava geldi"

İki başkanımız Ankara için mücadele ediyor. Ankara kurulduğu zaman bakkal bile yoktu. Büyükelçiler geliyor, alışveriş yapacağı yer yok. Kooperatif kuruldu, büyükelçiler alışveriş yapsın diye. Zaman geçti, cıvıl cıvıl Ankara’yı hatırlarım. Daha sonra karamsar bir hava geldi. Cıvıl cıvıl Ankara’yı unuttuk. Ama Mansur Başkan Ankara’yı yeniden kalkındıracak. Hepimizin sanata ve yeşile ihtiyacı var.

"İnsanın doğaya zulmetmesinden kaynaklanıyor"

Ağaç, kafamıza bir elma düştüğü zaman Newton’un yer çekimini bulduğu ağaçtır aslında. Ağaç sadece ağaç değildir. Bazen o ağaçların altında aşklarımız oldu. Ağaç hayatımızın parçasıdır. Gökyüzünü ağacın altında seyrettiğimiz zaman sonsuzluğu görürüz…. Öğrenciliğim burada geçti, 12 yıl İstanbul’da kaldım. Sonra buraya bürokrasiye geri döndüm. Saraçoğlu Mahallesi’nde kalırdım. Arka tarafında bakımsız bir park vardı. Bahar olunca orada bir ağaç pespembe bütün çiçeklerini açardı. Ben hayatı orada her bahar yeniden keşfederdim ve beklerdim o ağaç ne zaman yeniden çiçek açacak diye. Hayatın bir parçası doğa ve ona ihanet etmemek lazım. İklim değişikliği filan aslında insanın biraz doğaya zulmetmesinden kaynaklanıyor.

"Ankara'yı bir beton ormanı olarak görmemek lazım"

Geçen yıl Çubuk Barajı’nı ziyaret etmiştik. Mansur Başkanın davet etmesi üzerine. Kaçımız oranın hikayesini biliyor… Ankara’yı bir beton ormanı olarak görmemek lazım. Bu kimliğinden çıkarmalıyız. Ankara yeşillikler içinde tarih, kültür, bilim, üniversite kentidir. Belediye başkanlarımız sizin için çalışıyorlar. Mansur Başkanımız hizmette rekabetten bahsetti. Elbette olacak. Her başkan diğer başkanı aşmaya çalışacak. Bütün Türkiye yaptığınız barışın ne kadar güzel ve değerli olduğunu biliyor. Pandemi döneminde bizim belediye başkanlarımız onların yapamadığını başardı. Vatandaşın yardımına koştular. Kimseyi aç ve açıkta bırakmadılar. Sosyal belediyecilik sadece ağaç dikmekle değil vatandaşın yardımına koşmakla oluyor. Sözüm söz Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Yeni, güçlü ve ahlaklı bir cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız.”