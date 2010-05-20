Kılıçdaroğlu: Adaylığımı kimseden gizlemedim

T24- Deniz Baykal'ın 'adaylığı benden gizlendi' diyerek eleştirdiği Kemal Kılıçdaroğlu, " Benim adaylığım kimseden gizlenmedi. Adaylığı, çıkıp kamuoyu önünde açıkladık" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ''Sayın Baykal, genel başkanımızdır, eleştirisi de hoşgörüsü de başımızın üstünde, kendisine saygı duyarız. Onun eleştirileri, bizim bundan sonraki yaşamımızda hata yapmamamız için önemli verilerdir'' dedi.



Kılıçdaroğlu, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'na yöneltilen sorular ve cevaplar şöyle:





Soru: Baykal ile telefonla görüştünüz mü?



Kılıçdaroğlu: Hayır. Hiç fırsat olmadı. Elbette Deniz Bey ile görüşürüz.



Soru: Baykal, ''Kaderime kırgınım demiş'' Ne diyorsunuz?



Kılıçdaroğlu: Dolaylı olarak anlatılan bir ifade. Deniz Bey'den duymadım. Belki MYK'da iki farklı görüşün ortaya çıkması, Deniz Bey'e bu farklılığın yansıması, Deniz Bey'in hoşuna gitmemiş olabilir. 'Niçin iki ayrı görüş, iki ayrı söylem geliştirildi' diye belki bir kırgınlık ifade etmiştir.



Soru: Kurultayda liste nasıl olacak, çarşaf mı yoksa blok mu?



Kılıçdaroğlu: Ona kurultay karar verecek, benim karar verme durumum yok.



Soru: Deniz Bey'e atfen, sizin adaylığınızın ondan gizlendiği yolunda bir açıklama geldi.



Kılıçdaroğlu: Onu bilmiyorum. Deniz Bey'den doğrudan böyle bir şey duymadım ama Deniz Bey'in düşüncesi nedir, onu da çok net bilmiyorum.



Soru: Adaylığınızın ondan gizlenmesi söz konusu mu?



Kılıçdaroğlu: Benim adaylığım kimseden gizlenmedi. Adaylığı, çıkıp kamuoyu önünde açıkladık.



Soru: Öncesi kast ediliyor sanırım...



Kılıçdaroğlu: Sayın Genel Başkanımız, MYK içindeki tartışmaları aktarmış, öyle anlaşılıyor. Daha önce yapılan görüşmeler, o görüşmelerden varılan sonuçlar, Sayın Özyürek'in yaptığı açıklamalar... Yani baştan bu yana oluşan süreci galiba Sayın Baykal eleştirmiş. Genel Başkanımızdır, eleştirisi de hoşgörüsü de başımızın üstünde, kendisine saygı duyarız. Onun eleştirileri, bizim bundan sonraki yaşamımızda hata yapmamamız için önemli verilerdir. Öyle görüyorum.



Soru: Gece yarısı pazarlığı yok diyorsunuz...



Kılıçdaroğlu: Hayır, öyle gece yarısı pazarlığı söz konusu değil.



Soru: Baykal'ın avukatları, görüntülerle ilgili açıklama yapacakmış, bilginiz var mı?



Kılıçdaroğlu: Bilmiyorum, bilgim yok. Tabii avukatların yapacağı açıklamalar önemli.



Soru: Sayın Baykal ile kurultaydan önce bir araya gelecek misiniz?



Kılıçdaroğlu: Büyük bir olasılıkla olacak.



Soru: Baykal, onursal başkanlığa gerek olmadığını söyledi.



Kılıçdaroğlu: Onursal başkanlık konusu, daha çok belirli çevrelerden, bazı partililerden, medyadan gelen önerilerdi. Bu önerileri, Sayın Baykal'ın bilgisi dışında gerçekleştirmemiz doğru olmazdı. Böyle bir öneri gelse, biz bunu Sayın Baykal'a aktaracaktık. Sayın Baykal, eğer uygun görürse bunu gündeme getirecektik. Uygun görmezse, yapacağımız bir şey yok.

